«Дайте слово обвиняемому»: алтайские строители вновь указали губернатору и министрам на главную проблему

В 2020 года на реализацию краевой адресной инвестиционной программы из регионального бюджета будет выделено 5,9 млрд рублей — это новые детские сады, школы, футбольные поля и многое другое. Однако кто все это будет строить и на каких условиях, до сих пор не понятно. Чиновники утверждают, что привлекательность соцобъектов для строителей уже возросла, сами строители с этим не очень-то согласны. Стороны на повышенных тонах обменялись взаимными претензиями 27 ноября на заседании краевого правительства.

Сколько потратят денег на соцобъекты

В 2020 году финансирование КАИП по предложению краевых депутатов будет увеличено с 5,5 до 5,9 млрд рублей, доложил на заседании правительства замминистра экономического развития региона Анатолий Нагорнов. На строительство и реконструкцию объектов будет направлено 4,9 млрд рублей из этой суммы, оставшиеся средства пойдут на капитальные ремонты.

При этом 3,3 млрд (57%) потратят на завершение или продолжение уже начатых ранее работ в крае. Таких объектов сегодня насчитывается 61. Кроме того, в 2020 году по 100 проектам только начнется реализация, на них потратят 870 млн. рублей.

Анатолий Нагорнов,

заместитель министра экономического развития Алтайского края:

Безусловным приоритетом являются проекты, софинансирование которых предполагается осуществлять из федерального бюджета. В 2020 году их будет 56. Всего с учетом федеральных средств бюджет КАИП может составить 8,5 млрд рублей.

25 июня в Поспелихе презентовали новый жилой дом на 29 квартир. Анна Зайкова

Важно и то, что 424 млн рублей в 2020 году пойдут на жилье для отдельных категорий граждан, 67 млн из которых придут из Москвы на улучшение жилищных условий для молодых семей и специалистов сельской местности.

Анатолий Нагорнов уточнил: эта сумма в разы меньше той, что прописана в 2019 году. Дело в том, что этот год стал беспрецедентным по объемам финансирования данной программы. Край получил из федерального бюджета сразу 777 млн. рублей. Аттракцион невиданной щедрости закончился — теперь регион получат примерно столько же, сколько было во все остальные годы.

Что в 2020 году будут строить

Львиная доля всего, что будет в следующем году построено, приходится на сферу образования. На школы, пристройки к ним и детские сады направят 42% всех средств краевой инвестпрограммы.

Министр образования Максим Костенко подчеркнул: от практики капремонтов в регионе постепенно уходят. Эффекта она уже не дает, так как не увеличивает в необходимом объеме количество дополнительных мест.

Строительство школы в квартале 2008. 4 мая 2018 года. Татьяна Кузьмина

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

В 2020 году мы ожидаем сдачу не менее 13 объектов, еще 14 — будут начаты. Строительство семи детских садов в регионе взял на себя федеральный бюджет, двух — краевой.

В сфере здравоохранения самые крупные проекты — реконструкция противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске, строительство сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и большой поликлиники в селе Алтайское.

В 2020 году число новых ФАПов власти хотят довести до 26. Министр здравоохранения Дмитрий Попов утверждает: цифра для региона существенная, учитывая, что раньше больше десятка подобных объектов за год не возводилось.

Объектов сферы культуры на следующий год не так много. В числе приоритетов — реконструкция дома культуры в райцентре Родино, который обойдется в 28 млн рублей.

Краевой художественный музей. Июль 2018 года. Анна Зайкова.

Пока в ходе согласования находится вопрос по приобретению оборудования для государственного художественного музея. Власти края рассчитывают, что в этом им поможет федеральный бюджет. Завершить строительство самого объекта планируется к 1 июля 2021 года, вложив собственных 436 млн рублей.

Почему не получается полностью выполнить программу

В 2018 году освоение средств КАИПа составило 77,7%, в 2019-том — 85%. Сколько будет в следующем, предположить сложно.

Максим Костенко полагает: строительство объектов часто тормозится из-за некачественной проектно-сметной документации (ПСД). По словам министра, зачастую задачи по их составлению в муниципалитетах спускаются на уровни комитетов по образованию, специалисты которых не имеют надлежащей компетенции.

«У многих районов вообще нет специалистов, которые бы занимались этим вопросом», — отметил министр.

Отсюда — повторные госэкспертизы, доработки документов, которые растягиваются на 4−6 месяцев.

Решать этот вопрос на местах постепенно уже начали. Сергей Самсоненко, глава Тальменского района, рассказал: в администрации выделили отдельного заместителя, который контролирует составление смет. Еще одна дополнительная ставка для специалиста появилась в районо. Дважды в неделю руководитель района проводит планерки по вопросам строительства.

Но таких территорий в крае не много. Доходит до того, что документацию для госэкспертизы в муниципалитетах скачивают из интернета и передают ее, даже не меняя названий на титульной странице.

Не менее злободневной является проблема стоимости самих соцобъектов. Некоторые изменения в этом вопросе, надо признать, есть — федеральный минстрой согласовал региональную индексацию в размере 8−12% в зависимости от вида работ. Местное ведомство утвердило процедуру авансирования в размере 30%.

Строительство в Барнауле. Недвижимость. Михаил Хаустов

Но и этого недостаточно — торги все равно продолжают срываться. Так, в Тальменском районе 3 декабря должен пройти аукцион на строительство детского сада, а 9 декабря — на школу. В том, что они состоятся, у местных властей есть серьезные сомнения.

На вопрос губернатора Виктора Томенко, будут ли строители в дальнейшем браться за социальные объекты, руководитель краевого минстроя Иван Гилев, точно и убедительно ответить не смог.

Что сказали сами строители

Зато очень эмоционально на этот счет высказался директор инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимир Отмашкин. Свой жаркий спич бизнесмен начал словами: «Дайте слово обвиняемому».

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова

Владимир Отмашкин,

директор ИСК «Союз»:

Даже если объект будет без прибыли, мы все равно на него пойдем, но только не в темную, на непонятных условиях.

Владимир Отмашкин пояснил: строительные объекты возводятся при трехлетнем планировании, если срок сдвигается на два года, уже возникают сомнения — заходить ли на объект. Провести качественно работы за один год, как порой требуется по госконтрактам, совершенно невозможно.

Глава Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, который также попросил слово, привел неутешительные данные: убыток «Жилищной инициативы» на строительстве детского сада в Барнауле составил 56 млн рублей, у «Селфа» на школе — 50 млн.

«Эти компании взялись за строительство соцобъектов, чтобы коллективы сохранить, „оборотку“ поддержать. А что в итоге получилось? Мы два года добивались решения по авансам. Нам какие ответы приходили с регионального минстроя? Что нет, тут — воры все», — высказал претензию Александр Мишустин.

Строительство школы в квартале 2006а. barnaul.org

Глава отраслевого союза призвал власти теснее работать со строителями. «Тут прозвучало, что в следующем году будут сдавать детский садик в Ае. А там ведь сейсмика. Представим, что подрядчик зайдет. Вы что думаете, он за девять месяцев сможет все построить? Ни в жизнь этого не будет, при всех современных технологиях», — заверил Мишустин.

Виктор Томенко в очередной раз предложил провести встречу застройщиков и представителей правительства. Предыдущие подобные переговоры весомых результатов не принесли. Они уже были в апреле, ждем второй раунд.