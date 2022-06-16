Дефицит бумаги для чайных пакетиков возник в России

Завозить фильтр-бумагу для чайных пакетиков в Россию запретил Евросоюз, пишет «Секрет фирмы» . Кроме того, под санкции попали крафтовая бумага и другие виды упаковки.

Отмечается, что в РФ фильтр-бумагу не производят, а Турция и Китай не смогут покрыть нужды страны. При этом чай в пакетиках занимает 65% отечественного рынка.

По словам руководителя «Руспродсоюза» Дмитрий Вострикова, чайные пакетики в России не производит никто. Однако граждане потребляют 140 тыс. тонн чая.

Ранее о проблемах с немецкой фильтр-бумагой для скоростных машин сообщили крупные производители. Они запаслись сырьем, поскольку этот вид фасовки — самый популярный.

В «Ахмад ти» (чай Ahmad) подчеркнули, что выпуск пакетиков — сложный технологический процесс. Оно затратнее, чем производство рассыпного чая.

Запрет на ввоз в Россию фильтр-бумаги начнет действовать с 10 августа.