16 июня
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Экономика

Дефицит бумаги для чайных пакетиков возник в России

Завозить фильтр-бумагу для чайных пакетиков в Россию запретил Евросоюз, пишет «Секрет фирмы». Кроме того, под санкции попали крафтовая бумага и другие виды упаковки.

Чайный пакетик.
Чайный пакетик.
СС0

Отмечается, что в РФ фильтр-бумагу не производят, а Турция и Китай не смогут покрыть нужды страны. При этом чай в пакетиках занимает 65% отечественного рынка.

По словам руководителя «Руспродсоюза» Дмитрий Вострикова, чайные пакетики в России не производит никто. Однако граждане потребляют 140 тыс. тонн чая.

Ранее о проблемах с немецкой фильтр-бумагой для скоростных машин сообщили крупные производители. Они запаслись сырьем, поскольку этот вид фасовки — самый популярный.

В «Ахмад ти» (чай Ahmad) подчеркнули, что выпуск пакетиков — сложный технологический процесс. Оно затратнее, чем производство рассыпного чая.

Запрет на ввоз в Россию фильтр-бумаги начнет действовать с 10 августа.

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