Дефицитные маски на Алтае взялся производить фанерный комбинат. Сколько они стоят

Комбинат производит фанеру и древесные плиты, а планирует начать выпускать топливные гранулы — пеллеты. На их производство он получил беспроцентный заем на сумму 26 млн рублей в Фонде развития моногородов.
Но теперь предприятие оперативно откликнулось на потребность момента — защитные маски продолжают оставаться в дефиците.
«В день мы производим около трех тысяч многоразовых масок. Шьем их из 100-процентного хлопка, ткань бязь достаточно плотная. Сами маски двухслойные, на завязках. Оптовая цена — 25−30 рублей за штуку», — рассказал коммерческий директор комбината Александр Ларин.
Поставлять маски комбинат планирует на предприятия Алтайского края и соседних регионов.