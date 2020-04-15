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Экономика

Дефицитные маски на Алтае взялся производить фанерный комбинат. Сколько они стоят

Сибирский фанерный комбинат, расположенный в Заринске, запустил производство защитных многоразовых масок, рассказали в правительстве Алтайского края.

Сибирский фанерный комбинат.
Сибирский фанерный комбинат.
Doc22.ru

Комбинат производит фанеру и древесные плиты, а планирует начать выпускать топливные гранулы — пеллеты. На их производство он получил беспроцентный заем на сумму 26 млн рублей в Фонде развития моногородов.

Но теперь предприятие оперативно откликнулось на потребность момента — защитные маски продолжают оставаться в дефиците.

«В день мы производим около трех тысяч многоразовых масок. Шьем их из 100-процентного хлопка, ткань бязь достаточно плотная. Сами маски двухслойные, на завязках. Оптовая цена — 25−30 рублей за штуку», — рассказал коммерческий директор комбината Александр Ларин.

Поставлять маски комбинат планирует на предприятия Алтайского края и соседних регионов.

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