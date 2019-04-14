Алтайские депутаты Госдумы обнародовали свои доходы за 2018 год. Кто оказался самым «бедным»?

Депутаты Госдумы отчитались о доходах, полученных в 2018 году. Самым богатым народным избранником от Алтайского края традиционно оказался единоросс Александр Прокопьев. Он заработал 83 миллиона рублей, что меньше годом ранее. А вот доходы у самого «скромного» алтайского думца Олега Быкова напротив выросли.

1. Александр Прокопьев: 83 млн рублей

Александр Прокопьев www.instagram.com/asprokopyev

Единоросс Александр Прокопьев заявил годовой доход в 83 млн рублей. За два прошедших года доходы у него сократились на 13 млн рублей. У супруги депутата доход составил 878 тыс рублей, что тоже ниже, чем годом ранее.

Чета Прокопьевых имеют жилой дом площадью 1100,7 кв. м, четыре квартиры, два нежилых помещения, земельный участок под дачу в 4936 кв. м, а также жилым строением без права регистрации проживания.

Также Александр Прокопьев задекларировал мотоцикл DUCATI XDIAVEL S.

2. Николай Герасименко: 6,9 млн рублей

Николай Герасименко и его пес Кей. из архива Николая Герасименко.

У представителя партии «Единая Россия» Николая Герасименко в декларации показан годовой доход в 6,9 млн рублей (в 2017-м он заработал 8,2 млн). В совместной собственности с женой имеется квартира в 75,4 кв. м и машиноместо в 20 кв. м. Депутат владеет автомобилем Лексус RX 200 Т.

Супруга заработала более 900 тыс рублей. У нее также есть собственная квартира в 128 кв. м.

3. Сергей Шаргунов: 6,8 млн рублей

Сергей Шаргунов съездил в Крым. опубликовано в facebook.com

Представляющий наш край писатель-«коммунист» Сергей Шаргунов указал в декларации за 2018 год доход на 200 тысяч выше, чем годом ранее. Его супруга заработала 404 рубля. В 2017 году ее доход составлял 2 копейки.

У семьи есть доли в трех квартирах и автомобиль Toyota Corolla.

4. Валерий Елыкомов: 5,3 млн рублей

Валерий Елыкомов. оргкомитет праймериз

Алтайский думец Валерий Елыкомов из «ЕР» заработал за 2018 год на 300 тысяч больше. У него есть земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в 1893 кв. м, земельный участок садовый 1244 кв. м, жилой дом 229,5 кв. м и квартира (¾ доли) 63,1 кв. м.

Депутат владеет тремя автомобилями: Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota RAV-4 и УАЗ 396201.

Супруга депутата заработала в 2018-м 402 тысячи рублей. У нее в собственности ½ квартиры в 52,9 кв. м и погреб.

5. Иван Лоор: 5 млн рублей

Спикер АКЗС Иван Лоор. Михаил Хаустов

Еще один алтайский «единоросс» увеличил свой доход на 900 тысяч.

У Лоора и его жены есть доли в земельном участке сельскохозяйственного назначения. Кроме того, на депутате записаны земельный участок под эксплуатацию усадебного жилого дома 1064 кв. м, а также дом 245,2 кв. м.

Супруга депутата заработала в прошлом году 752 тыс рублей.

Депутат в 2018 году сменил автомобиль Mitsubishi Pajero на Toyota land Cruiser 200. Также он задекларировал прицеп ЛАВ, модель 81017, снегоболотоход «Хищник 2901», снегоход СКИ-ДУ Экспедишн.

6. Олег Быков: 4,8 млн рублей

Депутат Олег Быков. Скрин с видео.

У единоросса Олега Быкова, попавшего в Госдуму осенью 2017 года, доход вырос с 1,2 млн до 4,8 млн рублей. У него есть совместная с супругой квартира площадью в 52,5 кв. м. Также семья совместно владеет автомобилем Toyota Corolla Fielder. Жена Олега Быкова заработала в прошлом году 261 тыс. рублей.

7. Наталья Кувшинова: 4,7 млн рублей

Наталья Кувшинова ( фракция «Единой России»). Фото из архива пресс-службы Правительства

Представительница «Единой России» Наталья Кувшинова в 2018 году показала доход в 4 759 617 рублей. Кроме этого депутат декларирует квартиру площадью 53,8 кв. м. и автомобиль Toyota Camry.

8. Виктор Зобнев: 4,7 млн рублей

Виктор Зобнев Фото: архив пресс-службы Правительства

Депутат от правящей партии Виктор Зобнев заявил меньший, чем годом ранее доход, в 2016 году он заработал 6,3 млн рублей. Его супруга заработала 3,9 млн рублей. Чета задекларировала также внушительный список недвижимости: несколько земельных участков под жилищное и гаражное строительство, пять квартир и два гаража.

Депутат больше не владеет автомобилем Lexus LS 600, а его супруга — Lexus LS 460. У Зобнина задекларирован только водный мотоцикл.

9. Александр Терентьев: 4,7 млн рублей

Александр Терентьев в 2009 году. Олег Богданов

Справедливоросс Александр Терентьев задекларировал доход в 4,7 млн рублей, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее.

Его жена задекларировала годовой доход в 30 млн руб. — это самый высокий показатель среди жен алтайских депутатов (год назад она показывала доход за 2017-й в 10,8 млн).

У депутата есть квартира площадью 80,6 кв. м. У его супруги в собственности четыре жилых дома и три земельных участка.

Депутат владеет автомобилем Mercedes-Benz S500 4Matic. У его жены есть автомобиль Land Rover Discovery 4.