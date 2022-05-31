В 2022 году племпредприятие «Барнаульское» планирует завезти новых быков из Канады. Покупка эта особенная уже тем, что будет проходить на стадии эмбрионов. На том конце света алтайское хозяйство отобрало рогатых родителей, чтобы от них под заказ было получено потомство. Генеральный директор «Барнаульского» Владимир Плешаков объясняет: это самый оптимальный вариант обновления генетического потенциала. О делах пробирочных он рассказал altapress.ru.

«Предприятие укомплектовано на 100%"

— В апреле на молочной конференции мы уже затрагивали нынешнюю геополитическую обстановку и положения животноводческих предприятий. Для вас сложившаяся ситуация какие преподнесла плюсы и минусы?

— Плюсы однозначно есть. Наше предприятие работают с хозяйствами, которые занимаются разведением крупнорогатого скота. Многие из них долгие годы думали, что в генетическом плане в нашей стране ничего хорошего не осталось. Их взгляд, минуя отечественных селекционеров, сразу устремлялся за тысячи километров, за пределы России.

Поставки биопродукции осуществлялась в основном из США и Канады, реже из Европы. Дилеры, предлагающие американскую генетику, зачастую достоверно не подтвержденную, зато красиво разрекламированную, хорошо осваивали рынок.

Надо признать, что за последнее время импортное семя стало в разы дороже. Если изначально стоимость одной дозы была в пределах 0,5−1 тыс. рублей, то сейчас меньше 1−2 тыс. рублей не найти. При этом на осеменение одного животного нужно от двух до четырех доз.

Владимир Плешаков. Анна Зайкова

Сейчас животноводческие предприятия, проработав на отечественном биоматериале несколько лет, понимают, что разницы в результате особой нет. Поэтому возникает резонный вопрос, зачем платить больше.

Эти два фактора подтолкнули животноводов пересмотреть свои предпочтения. В 2022 году количество клиентов из-за пределов Алтайского края у предприятия увеличилось в два раза.

— Это вы говорите о плюсах , а минусы есть?

— Если вы зададите этот вопрос через пять лет, возможно, я найду, что ответить. Пока для нас я никаких минусов не вижу.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

Наше предприятие укомплектовано на 100%. Для работы с крупнорогатым скотом имеется все необходимое. Мы можем спокойно функционировать в закрытом типе.

— Что вы под этим подразумеваете?

— Это наличие достаточного количества пород и разнообразия родственных линий в каждой из них с высоким генетическим потенциалом.

Такие возможность позволяют спокойно работать, не привлекая дополнительную генетику. Однако любой селекционер знает, что рано или поздно обмениваться генетическим материалом придется. Точечные завозы животных-производителей все равно надо будет делать.

— Насколько я понимаю , в течение нескольких лет «Барнаульское» завозило быков из-за границы. Сейчас , наверное , это целая специальная операция?

— И раньше это было непростым делом — переговоры, выезд за рубеж, отбор подходящих особей, карантинные мероприятия. Доставка животного из США или Канады — это колоссальные затраты на транспортировку самолетами.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

Могу сказать, что покупку новых животных в 2022 году мы изначально не планировали. В ценах прошлых лет, доставка одного бычка обходилась в сумму около 0,5−1 млн рублей.

При этом надо понимать, что около 30% завезенных быков могут вообще не дать продукции. Огромную роль играет адаптация — далеко не все особи успешно привыкают к микроклимату, переносят стресс от транспортировки и даже смены речи.

Быки, выращенные, например, в Дании, понимают местный язык, свою кличку, команды. Здесь они не знают, чего мы от них хотим.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

Еще один важный аспект кроется в том, что у животных с высокой генетической продуктивностью в принципе снижается способность к воспроизводству. Это осложняет нам возможность получения биопродукции с нужными количественными и качественными характеристиками.

«Входим в тройку лучших по мощности»

— Проведу аналогию с растениеводством. Недавно писала об импортозамещении в семеноводстве. Оказалось , что алтайские аграрии хорошего мнения об импортных семенах и не хотят от них отказываться. По вашему ощущению , животноводы на это готовы?

— Я понимаю аграриев. К сожалению, научные институты, которые в свое время активно занимались семеноводством, во многом свернули свою деятельность.

В животноводстве ситуация другая. Такие генетические центры, как племпредприятие «Барнаульское», в России сохранились и успешно работают, предлагая генетику даже лучше, чем из-за рубежа.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

— А в чем лучше?

— К нам поступают животные, проверенные по всем ветеринарным параметрам. Надо понимать, что в каждой отдельной стране есть свои вакцины и болезни. Когда завозится импортная клетка, никто достоверно не знает, какие опасности она в себе несет.

Я знаю примеры в европейской части страны, когда через импортный биоматериал поступали болезни, которые наши ветеринарные врачи не знали, как и чем лечить.

У нас содержатся чистые животные, соответствующие сложившемуся иммунному статусу. Все они проверены на наличие так называемых летальных и полулетальных генов. Это обязательная процедура.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

Если животное завезено с предприятий Алтайского края, это позволяет воочию оценить его потенциал по родителям и таким образом спрогнозировать будущее потомство. Покупая импортный биоматериал, хозяйства не могут этого сделать. Выбор происходит исключительно по фотографиям.

— Вы сказали , что в России 25 предприятий , подобных «Барнаульскому». Как вы на их фоне смотритесь?

— В России мы входим в тройку лучших по мощности, реализации и, главное, поголовью. На сегодняшний день у нас содержатся 118 голов быков молочного и мясного направлений, в том числе 80 основных. Это те животные, от которых получают биоматериал, и на них же выплачиваются государственные субсидии.

Остальные бычки находятся на доращивании или проходят этап адаптации.

«Ищи , Буренка , свою любовь»

— Вообще , кто сейчас ваш клиент?

— Около 95% алтайских животноводческих предприятий пользуются нашей биопродукцией. Здесь мы являемся лидерами. Но расслабляться не стоит — агрессивный маркетинг со стороны дилеров импортного материала имеет место быть, и многих это подкупает.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

— Стали ли ваши клиенты экономить , учитывая нестабильную финансовую ситуацию?

— Конечно, всегда хочется потратить меньше, а получить на выходе больше, но не всегда такой вариант возможен.

Что касается цены на биоматериал, то в нашем случае она не привязана к генетическим параметрам самого животного. Цена у нас одна и благодаря субсидированию со стороны администрации Алтайского края она гораздо ниже, чем в других регионах России.

У нас нет цели обогащения. Мы в первую очередь стремимся к тому, чтобы региональные животноводческие предприятия эффективно развивались.

Владимир Плешаков. Анна Зайкова

— Держатели личных подсобных хозяйств к вам обращаются или у них все по старинке?

— Есть и такие клиенты. Конечно, хочется, чтобы их было больше. В личном подсобном хозяйстве точно так же надо следить за животным, вовремя приводить к технику-осеменатору. Для многих частников легче открыть калитку, и ищи, Буренка, свою любовь.

Полагаю, что в секторе ЛПХ есть те, кто хотел бы перейти на искусственное осеменение, но в селах не хватает специалистов.

«От внешнего мира все равно не уйти»

— Обновлять генетический потенциал дальше планируете?

— Планы, безусловно, есть, но они будут корректироваться в зависимости от внешних и внутренних факторов. На сегодняшний день первостепенная задача предприятия — наладить поставку эмбрионов.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

Мы вели переговоры и отбирали по необходимым нам требованиям коров и быков в Канаде для получения от них готовых клеток. Этот материал есть, ждем только отправки. Надеемся, что серьезных проблем с их транспортировкой не возникнет.

Эмбрионы закупаем для собственных нужд и получения на нашей базе элитных быков-производителей.

— Получается , завозить эмбрионы дешевле и выгоднее?

— На сегодняшний момент это — самый оптимальный вариант по обновлению генетического потенциала. Я уже говорил, что от взаимосвязей с внешним миром нам все равно не уйти. Этот процесс должен происходить для дальнейшего развития. Если мы видим, что определенная генетика улучшит показатели, мы должны ее завозить.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

— Несколько лет назад говорили о проекте в Целинном районе по созданию лаборатории ЭКО для коров. Чем закончилась эта история , и есть ли у нее перспектива в Алтайском крае?

— Реализация этого проекта продолжается, его курирует Алтайский центр сельскохозяйственного консультирования.

У нас на племпредприятии действуют сразу четыре зарегистрированные лаборатории, в том числе, по трансплантации эмбрионов. Мы культивируем эмбрионы от молочных коров-доноров и реализуем их и за пределы Алтайского края.

На сегодняшний день есть долгосрочный договор с Республиками Саха (Якутия) и Бурятия.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

— Насколько я понимаю , объемы продаж не такие большие — за два года 200 эмбрионов.

— Это вам кажется, что немного. Надо учитывать, что это новая лаборатория, как в масштабе Алтайского края, так и всей России, и достаточного количества клиентов, чтобы поставить процесс на поток, у нас пока нет.

Первые попытки использования эмбрионов в животноводстве осуществлялись еще в 80-х годах. В 90-е с учетом сложной ситуации история притормозилась. И только сейчас вновь начался всплеск.

Однако, чтобы правильно провести подсадку эмбриона, животноводческие хозяйства должны быть технически и технологически подготовленными. Когда все надлежащие аспекты проработаны, тогда можно проводить подобные манипуляции. Иначе эффекта не будет.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

При этом процесс вымывания одного эмбриона обходится предприятию минимум в 25 тыс. рублей. Когда нет большого спроса, тратить попусту деньги нет смысла. Культивированием эмбрионов мы занимаемся для наработки собственного опыта под заказ конкретного клиента. В этом году их количество существенно увеличилось.

Специальный вопрос

— Вы сказали про профессионализм. Есть специалисты , которые готовы работать в такой специфической сфере?

— У нас есть высококлассные специалисты в данной области, мы также приглашаем к нам студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства. Группа ребят уже приходила, теперь думают. Проблема в том, что быстрых и больших денег в нашей сфере сразу ждать не стоит. А запросы у молодежи высокие.

Как это происходит

Технология сбора , хранения и транспортировки семени

Каждый бык, попадая на племпредприятие «Барнаульское», проходит тщательную проверку и постепенно его начинают приучать к сдаче биоматериала. Дело это непростое — иногда может занимать до трех лет. Поэтому задача скотника понимать физиологическое и даже психологическое состояние животного.

Сбор семени зависит от многих факторов, например, температурных или световых. При их нарушении клетка неминуемо погибает. Вымыть быка перед сдачей тоже надо тщательным образом, иначе патологическая микрофлора сделает свое пагубное дело.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

Полученный материал специалисты изучают в лаборатории, разбирают по количественным и качественным характеристикам. То, что проходит по требованиям ГОСТа, замораживается. Если нет, отправляется на утилизацию.

Хорошее семя разбавляется специальной питательной средой, которая оберегает клетку при заморозке и хранении.

Разбавленный средой биоматериал автоматически разливается и фасуется. Пробирки охлаждают до +5 градусов и после этого переносятся в емкости в жидким азотом. Замораживание до -196 градусов позволяет материалу храниться десятилетиями.

Тройка лучших быков

Бык-казанова ( по большему числу доз семени) Кличка: Кипрей 69

Порода: черно-пестрая

Место рождения: учхоз «Пригородное» (Барнаул). Достижения: за один раз давал до 530 доз семени, а значит, потенциально мог дать жизнь за одну «качку» 530 телятам. Бык Кипрей. предоставлено племпредприятием «Барнаульское». Бык-ветеран ( по самому продолжительному сроку работы) Кличка: Леон 912

Порода: англерская

Место рождения: Германия Достижения: успешно работает более 13 лет. Потомство — более 50 тысяч телят. Бык Леон. предоставлено племпредприятием «Барнаульское». Бык-красачик ( по лучшем внешним показателям) Кличка: Дубай 51007

Порога: герефорд

Место рождения: Канада, в Алтайский край прибыл в состоянии эмбриона Достижения: собственный среднесуточный прирост 1,4 кг. Его потомство в сутки дает приросты на интенсивном откорме до 2,8 кг. Бык Дубай. предоставлено племпредприятием «Барнаульское».

Досье

Владимир Александрович Плешаков родился 7 ноября 1976 года в Барнауле.

С детских лет планировал работать в области животноводства. Все каникулы и выходные дни проводил у родственников в деревне, помогал управляться с животными, нередко сам доил и пас коров.

После школы поступил в Алтайский государственный аграрный университет, в 1999 году получил диплом зоотехника-инженера. В том же году начал карьеру с ведущего зоотехника департамента племенного животноводства Алтайского края.

Племпредприятие «Барнаульское». Анна Зайкова

В 2011 году, совместно с руководителями трех хозяйств, занимающихся специализированным мясным скотоводством, организовал и возглавил «Ассоциацию племенного мясного скотоводства Алтая».

В 2013 году был приглашен на должность начальника отдела технологий и инновационного развития сельскохозяйственного производства «Центра сельскохозяйственного консультирования». Принимал непосредственное участие в разработке и строительстве стационарного животноводческого павильона, расположенного на площадке «Дня сибирского поля».

С 2016 года и по настоящее время — генеральный директор племпредприятия «Барнаульское».

Владимир Плешаков. Анна Зайкова

Имеет почетные грамоты Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук и главного управления сельского хозяйства края, две медали академика И.И. Синягина.

Женат, воспитывает троих дочерей.