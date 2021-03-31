«Делать только полезную и качественную продукцию». Директор «Форне» рассказал о принципах работы компании

«Форне» — одна из первых и крупнейших кондитерских сетей Алтайского края. Компания насчитывает 85 торговых точек на территории Сибири. В ассортименте — свыше 170 наименований кондитерских изделий.

Altapress.ru задал вопросы директору компании Андрею Форнелю и выяснил, каких принципов придерживается «Форне», каким образом взаимодействует с иностранными организациями и почему не собирается развивать экспортное направление.

— Андрей Анатольевич, в каком направлении компания развивается сегодня?

— Производство и реализация кондитерских изделий — важное направление нашей деятельности. Мы активно развиваем нашу сеть. Магазины находятся в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Горном Алтае и Новосибирске.

Компания придерживается принципа — делать только полезную и качественную продукцию из натурального сырья без применения вредных химических добавок. Мы ни на шаг не отходим от этого правила.

Мёд, ягоды, натуральные соки, молочную продукцию, свежие яйца и другие продукты закупаем только у проверенных алтайских производителей.

Андрей Анатольевич Форнель. архив компании «Форне».

— Как сегодня организовано производство «Форне»?

— Во-первых, мы в обязательном порядке выполняем все требования и санитарные нормы при пищевом производстве. Постоянно проходим проверки соблюдения всех предписанных регламентов. Это гарантирует покупателям полную безопасность производимой продукции.

Во-вторых, нужно понимать, что в нашем производстве изготовление тортов, пирожных и других кондитерских изделий — это ручной труд. Поэтому важной задачей на производстве является обеспечение наших пекарей и кондитеров комфортными условиями работы.

— Вы все время пытаетесь удивлять клиентов новой продукцией. Что сегодня у вас представлено из, скажем так, экзотических новинок? Может быть, в ближайшем будущем планируете создать новые лакомства — расскажите о них.

— Совсем недавно у нас вышли два новых торта «Грушевый» и «Вишневая вьюга». Они сделаны на натуральном бельгийском какао, который считается лучшим в мире. В начинке этих тортов содержатся настоящие груши и цельная вишня. Крем изготавливается из высококачественных натуральных молочных сливок, поэтому вкус тортов очень ароматный и нравится нашим покупателям.

Кондитерское изделие. Архив торговой сети «Форне»

Вскоре планируем выпуск нового десерта и торта с натуральной алтайской облепихой. Уверены, что наши покупатели оценят его вкус по достоинству.

О всех планах мы рассказать не можем, но наши технологи постоянно работают над новыми вкусами.

— Сейчас все большую популярность набирает низкокалорийная продукция. Есть ли у вас предложения для тех, кто особенно заботится о своей фигуре?

— В нашем производстве были три вида низкокалорийных тортов: «Солнечный вальс» на тыкве, «Рыжий лис» с морковью и «Изумрудный» со шпинатом. Торты не пользуются огромным спросом, поэтому мы пока сняли их с производства. В ближайшее время выпускаем новинку — торт «Облепиховый». Он так же относится к линейке низкокалорийных тортов. Поэтому тем, кто особенно заботится о фигуре, советуем именно этот торт от нашей кондитерской сети.

Кондитерское изделие. Архив торговой сети «Форне»

— Насколько мне известно, в 2019 году вы открыли магазин нового формата — теперь это скорее уже не магазин, а полноценное кафе. Как вы считаете, насколько было удачным такое решение?

— На самом деле в некоторых наших магазинах теперь можно выпить чашечку чая или кофе с пирожным. Мы знаем по отзывам, что такой формат магазинов очень понравился нашим покупателям.

— Ваша компания, пожалуй, наиболее известная из всех местных кондитерских в регионе. При этом в последнее время открывается все больше и больше кондитерских и пекарен. Труднее ли в последние годы выдерживать конкуренцию или появление новых игроков заметно на расстановку сил не повлияло?

— Конечно, сложно. Качественное сырье, которое мы используем, дорогостоящее. Но снижать планку по качеству нашей продукции мы не хотим. При этом нам необходимо предоставлять покупателям продукт высокого качества по доступной цене.

Поскольку мы придерживаемся взятого курса на натуральный состав тортов и десертов без вредных химических добавок, это дает нам главное преимущество — отсутствие вреда здоровью для наших покупателей и их семей. При этом все отмечают высокие вкусовые качества наших продуктов.

Кондитерское изделие. Архив торговой сети «Форне» Кондитерское изделие. Архив торговой сети «Форне» Кондитерское изделие. Архив торговой сети «Форне» Кондитерское изделие. Архив торговой сети «Форне» Кондитерское изделие. Архив торговой сети «Форне» Кондитерское изделие. Архив торговой сети «Форне»

— Скажите, что наиболее значительного удалось сделать за последние годы в рамках технического перевооружения? Как это происходило и каких результатов удалось достичь?

— Около двух лет назад мы сменили часть оборудования, то есть провели модернизацию производства. В частности, поставили новые печи и взбивальные машины. Такие обновления необходимы для соблюдения высокого качества готовой продукции.

— Насколько мне известно, раньше вы сотрудничали с «Сименс Финанс». Они помогали вам приобретать новое оборудование. Взаимодействуете ли вы сейчас с иностранными компаниями и в чем это выражается?

-Да, мы закупаем иностранное техническое оборудование нового поколения для производства.

Что касается закупа сырья, мы берем настоящий бельгийский какао у зарубежного поставщика для производства линейки наших тортов и десертов.

— Расскажите, каким образом сегодня вы развиваете экспортное направление? Какие положительные изменения произошли за последнее время?

— Производство наших тортов и десертов с натуральным составом подразумевает небольшие сроки годности. Поэтому заниматься экспортом мы не можем.

Производство находится в Бийске. Доставку своей свежей продукции мы делаем ежедневно по всей торговой сети «Форне» по Алтайскому краю и в Новосибирск.

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