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Делегация из Республики Болгария в «Алтайский фонд МСП». Промышленники края могут принять участие в деловом приёме

5 августа 2019 года будет организован визит делегации из Республики Болгария с целью организации встреч и проведения деловых переговоров между представителями бизнес-сообщества Республики Болгария и Алтайского края.

Болгария.
Болгария.
СС0

Время начала проведения встречи — 13.45, место проведения — центра «Мой бизнес» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19).

На встрече будет присутствовать компания «EMTEX ENGINEERING», интересы которой представит исполнительный директор Руси Иванов. Профиль деятельности компании — полный комплекс инжиниринговых услуг по реализации инвестиционных проектов в энергетике, металлургии и химической промышленности; поставка оборудования, запасных частей и материалов для ведущих экономики.

Особое внимание данному мероприятию просим уделить компании, которые действуют в сфере энергетики, металлургии, химической и фармацевтической промышленности, а также занимающиеся поставками оборудования, запасных частей и материалов.

Действует обязательная регистрация участников на мойбизнес22.рф

Возрастное ограничение: 18+

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