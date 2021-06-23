За 10 лет выставка и форум стали важнейшей выставкой сельхозтехники в Сибири. «Алмаз» за это время стал не только одним из главных экспонентов выставки, но и одним из ведущих российских производителей прицепной сельхозтехники и запасных частей к ней.

Производственные площадки «Алтайских машиностроительных заводов» — это Рубцовский завод запасных частей и завод АНИТИМ в Барнауле. Они выпускают плуги, бороны, сеялки, другую прицепную технику. Технику и запчасти с фирменным клеймом «Алмаза» можно встретить по всей стране, от Крыма до Владивостока. Алтайскую технику используют в Казахстане, Киргизии, Монголии, официальные дилеры компании есть в Армении и Азербайджане.

Во всех этих регионах знают, что «Алмаз» — это гарантия качества.

Для такого крупного производителя участие в выставках — обязательная часть работы. «Алмаз» — постоянный участник крупнейшей российской выставки «Агросалон», которая проходит в Москве каждые два года. В 2019 году «Алмаз» участвовал в главной мировой выставке — «Агритехника» в Германии. Но важнейшей, «домашней» выставкой для «Алмаза» остается День сибирского поля. Именно тут новинки техники завода выносятся на строгий суд профессионалов — алтайских землепашцев.

В прошлом году выставка проходила в формате онлайн, и поэтому настоящих новинок накопилось за два сезона сразу, ведь на предприятии постоянно идет работа по модернизации, разработке новых узлов, новых моделей техники.

Культиватор Алтай КСУ-15. Алтайский машиностроительный завод «Алмаз» БЗГТ-9. Алтайский машиностроительный завод «Алмаз»

В 2021 году «Алмаз» показывает сразу несколько «премьер»: в первую очередь, это чизельные плуги Svarog ПЧ-4,5Д и Svarog ПЧ-4,5 с тандемным катком. Чизельные плуги-глубокорыхлители — один из важных для «Алмаза» видов техники. Такие плуги используют для глубокой безотвальной обработки почвы с углублением пахотного горизонта. Рабочие органы чизельного плуга заглубляются в почву до 45 сантиметров, разрушая «плужную подошву» — уплотненный слой почвы, который снижает урожай. Плуги, выпущенные «Алмазом», отвечают всем отраслевым стандартам: обеспечивают нужное заглубление, рыхление почвы. «Алмаз» — главный в стране производитель этого типа техники, 2020 году компания реализовала больше чизельных плугов, чем любой другой производитель в стране.

ПЧ-4,5Д — комбинированный агрегат, который производит глубокое рыхление почвы и одновременно закрывает щели в почве дисковыми рабочими органами. Другая новинка — тандемный каток. Он смонтирован на маятниковом шарнире, что обеспечивает оптимальную адаптацию к поверхности почвы — копирование рельефа. «Дискочизель» и новый каток будут на стенде, а в демопоказе можно будет увидеть и чизельный плуг в работе: ПЧ-4,5 со стойками параплау.

ПЧП-4,5. Алтайский машиностроительный завод «Алмаз»

Еще один «конек» Алмаза — оборотные плуги. Эти плуги так же, как и обычные, предназначены для классической вспашки с оборотом пласта, но оборудованы двумя комплектами рабочих органов. Они обрабатывают почву попеременно, оставляя после себя агрофон без гребней и борозд. Такие плуги широко распространены в Европе, и в России получают все большую популярность.

На «Дне Сибирского поля» «Алмаз» покажет оборотный плуг Peresvet ППО-5−35 с рессорной защитой. Он может работать на каменистых почвах: при наезде на препятствие срабатывает защита, и рабочий орган приподнимается, а потом продолжает работу. Рессорная защита на разных моделях плугов прошла испытания в Дагестане и у нас, на Алтае, в предгорьях.

Еще одна новинка: сцепка борон Заря СБГ-24−1Т — новая модель в линейке сцепок борон «Заря», первая односледная сцепка «Алмаз». Новая сцепка позволяет снизить энергозатраты на боронование в сравнении с двухследной, при сопоставимом результате. Сцепка оснащается секциями БЗСС весом 90 или 75 кг, что значительно больше обычных. Это позволяет сцепке работать на большей глубине и хорошо выравнивать поверхность поля.

Также на стенде будут представлены модели техники, уже входящие в линейку «Алмаза»: борона-мульчировщик Pulsar БМ 7, дисковая тяжелая борона Звезда БДТ-4 и культиватор Алтай КСУ-15.

ПЛН-8−35. Алтайский машиностроительный завод «Алмаз»

В демонстрационном показе, кроме чизельного ПЧ 4,5, будут участвовать плоскорез-глубокорыхлитель Stavr ПГ-5, борона дисковая тяжелая Звезда БДТ-7,62 и плуг навесной усиленный Finist ПЛНУ-8−40.

Станислав Кедик,

генеральный директор ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»:

Станислав Кедик АМЗ «Алмаз» — Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз» — это четыре крупных предприятия в Барнауле и Рубцовске. Мы производим сельхозмашины для отвальной обработки почвы, некоторая наша техника подходит для минимальной технологии. Сейчас снова растет интерес к классической обработке почвы с оборотом пласта. Эта технология не требует большого количества химикатов, как no-till, и идеально подходит для производства экопродукции. Европейские стандарты производства экологически чистых товаров не допускают использования гербицидов и других средств защиты растений, и хорошего урожая при таких условиях можно достичь, только если работать «по-старинке», плугами. Но, конечно, с современными прицепной техникой и тракторами.



Сейчас дилерская сеть «Алмаза» распространяется на 65 регионов России, много техники мы поставляем в Казахстан и другие страны СНГ. Но Алтайский край для нас всегда будет особым регионом, а День Сибирского поля — самой важной выставкой. В этом году мы показываем много новинок — как и другая наша техника, они разработаны с учетом покупателя, которого мы хорошо знаем — нашего алтайского мужика. Техника должна быть надежной, не ломаться, работать много и долго. И, конечно, быть недорогой. А уж как это все совместить — это наша задача, и мы с ней справляемся.

Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз»

Адрес: 656037, Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2-а.

Телефон: +7 (3852) 503−703.

Сайт: almaztd.ru