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Экономика

Денег маловато. Кудрин не верит в экономический прорыв от нацпроектов

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что национальные проекты не приведут к экономическому прорыву страны, поскольку заложенных средств на их реализацию недостаточно.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
kremlin.ru

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно», — цитирует Кудрина РИА Новости.

В качестве аргумента для своего утверждения председатель Счетной палаты привел в пример исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от национальных проектов в 0,1−0,6% ВВП.

В целом на реализацию национальных проектов из бюджета намерены направить 25,7 трлн рублей за шесть лет.

Помимо этого Алексей Кудрин выразил свое несогласие с прогнозом министерства экономического развития РФ относительно роста ВВП в России в 2019 году на уровне 1,3%. Он заявил, что данный показатель в лучшем случае достигнет 1%.

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