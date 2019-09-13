Денег маловато. Кудрин не верит в экономический прорыв от нацпроектов

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что национальные проекты не приведут к экономическому прорыву страны, поскольку заложенных средств на их реализацию недостаточно.

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно», — цитирует Кудрина РИА Новости.

В качестве аргумента для своего утверждения председатель Счетной палаты привел в пример исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от национальных проектов в 0,1−0,6% ВВП.

В целом на реализацию национальных проектов из бюджета намерены направить 25,7 трлн рублей за шесть лет.

Помимо этого Алексей Кудрин выразил свое несогласие с прогнозом министерства экономического развития РФ относительно роста ВВП в России в 2019 году на уровне 1,3%. Он заявил, что данный показатель в лучшем случае достигнет 1%.