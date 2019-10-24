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Экономика

Денег нет и не будет: экономист объяснила, почему не проиндексируют пенсии

Заявление главы ПФР Антона Дроздова о том, что в бюджете страны нет средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам, прокомментировала известный экономист Наталья Зубаревич.

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

Как сообщает «Царьград», по словам эксперта, денег «нет и не будет». Зубаревич добавила, что работающие пенсионеры являются «высокодотационной структурой».

«Поэтому все мы, и я в том числе, работающий пенсионер, сидим и тихо ждём», — добавила эксперт в эфире «Эха Москвы».

«Работаешь? Сиди. Что-то еще получаешь? Сиди. Государство очень аккуратно раздает пряники только туда, где очень сильный электоральный эффект. А неработающий пенсионер — это совсем уже старшие возраста, которым не по силам работать, но на избирательные участки они ходят реально», — подчеркнула Зубаревич.

Напомним, что по словам главы Пенсионного Фонда России, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году необходимо без малого 368 млрд рублей.

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