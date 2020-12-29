Денежные переводы россиян будут усиленно контролировать

С 10 января 2021 года в России начнут действовать поправки в «антиотмывочный закон», пишет «Свободная пресса». Поправки существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.

Поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.

К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.

Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тыс. рублей.

Начиная с 10 января банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в законе лимиты.