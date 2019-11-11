Три этих главных критерия часто играют решающую роль в выборе кредитора. Малый бизнес гибок и мобилен, и поэтому требует к себе особого подхода, в том числе в вопросах получения заемных средств.

Компания «Ваш инвестор» предоставляет предпринимателям удобное решение — займы под залог автотранспорта (легковые и грузовые автомобили, спецтехника). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.

Почему бизнес выбирает займы под залог? быстрое получение денег;

максимально упрощенная процедура оформления;

лояльный скоринг;

возможность досрочного погашения в любой момент;

пересчет процентов по дням;

возможность продления срока действия займа;

возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа.

Деньги для малого бизнеса: быстро , просто , удобно. ООО МКК «Ваш инвестор»

Средства предоставляются бизнесу на любые цели — пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.

Строительная компания , владеющая собственным парком спецтехники Цель: пополнение оборотных средств компании Сумма: 1,5 млн рублей Решение: заём под залог спецтехники, которая простаивает в низкий сезон



Транспортная компания , в собственности которой грузовой автотранспорт Цель: приобретение новых единиц транспорта для развития бизнеса Сумма: 3 млн рублей Решение: заём под залог грузовых автомобилей с правом пользования в течение срока действия займа



Торговая компания ( ИП) Цель: закупка товара для реализации в высокий сезон Сумма: 400 000 рублей Решение: заём под залог легкового автомобиля собственника компании



Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации «МиР». Наши услуги представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».

«Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог

Сайт: vashinvestor.ru

Тел.: 8−800−555−00−31

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