Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября -10°C
58

Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Три этих главных критерия часто играют решающую роль в выборе кредитора. Малый бизнес гибок и мобилен, и поэтому требует к себе особого подхода, в том числе в вопросах получения заемных средств.

Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно.
Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Компания «Ваш инвестор» предоставляет предпринимателям удобное решение — займы под залог автотранспорта (легковые и грузовые автомобили, спецтехника). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.

Почему бизнес выбирает займы под залог?
  • быстрое получение денег;
  • максимально упрощенная процедура оформления;
  • лояльный скоринг;
  • возможность досрочного погашения в любой момент;
  • пересчет процентов по дням;
  • возможность продления срока действия займа;
  • возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа.
Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно.
Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Средства предоставляются бизнесу на любые цели — пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.

Строительная компания, владеющая собственным парком спецтехники

Цель: пополнение оборотных средств компании

Сумма: 1,5 млн рублей

Решение: заём под залог спецтехники, которая простаивает в низкий сезон


Транспортная компания, в собственности которой грузовой автотранспорт

Цель: приобретение новых единиц транспорта для развития бизнеса

Сумма: 3 млн рублей

Решение: заём под залог грузовых автомобилей с правом пользования в течение срока действия займа


Торговая компания (ИП)

Цель: закупка товара для реализации в высокий сезон

Сумма: 400 000 рублей

Решение: заём под залог легкового автомобиля собственника компании


Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации «МиР». Наши услуги представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».

«Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог

Сайт: vashinvestor.ru

Тел.: 8−800−555−00−31

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. ИНН 5407487242.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость