Деньги и депозиты. Кого обяжут платить налог на вклады

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Кого обяжут платить налог на вклады?

Эксперты, которых опросило РБК, подчеркнули: по итогам 2021 года к оплате налога могут обязать тех, чей депозит составляет от 700 тыс. рублей.

Вклад. СС0

«В частности, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложивший средства под 8%, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. В таком случае придется заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля», — уточняет издание.