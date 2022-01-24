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Экономика

Деньги и депозиты. Кого обяжут платить налог на вклады

Налог на доходы с депозитов, который касается вкладов больше 1 млн рублей, затронет и держателей меньших сумм. Кого обяжут платить «по сбережениям» — в разборе altapress.ru.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com
1
Какие суммы пока не облагают налогом?

Налогом на вклады, пишет РБК, пока не облагают доходы, полученные при умножении Ключевой ставки ЦБ на 1 млн рублей (на начало года). Она составляла 4,25%.
Но, отмечается, показатель удвоился, а дальше выросли и процентные ставки по банковским депозитам.

2
Кого обяжут платить налог на вклады?

Эксперты, которых опросило РБК, подчеркнули: по итогам 2021 года к оплате налога могут обязать тех, чей депозит составляет от 700 тыс. рублей.

Вклад.
Вклад.
СС0

«В частности, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложивший средства под 8%, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. В таком случае придется заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля», — уточняет издание.

3
Я плачу налог на вклад. Мне нужно заполнять декларацию?

Нет. Декларации заполнять не нужно. Кредитные организации сами направят налоговикам информацию о доходах по вкладам. Сумму процентов, выплаченных вкладчику за год, вычислит искусственный интеллект (кстати, начисление не коснется зарплатных и эскроу-счетов).

4
А когда россиянам придут налоговые счета?
Уплата налогов.
Уплата налогов.
Pixabay.com

Счета по уплате налога на вклад россияне получат к осени. Он придет в едином уведомлении с транспортным и земельным налогом, а также налогом на недвижимость. Оплатить его надо не позднее 1 декабря.

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