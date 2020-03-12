Деньги любят тишину: спешат ли барнаульцы менять рубли на доллары и евро из-за обвала цен на нефть

В начале этой недели курс основных валют по отношению к рублю резко взлетел, а все потому, что так же резко упала мировая цена на нефть. Некоторые финансовые эксперты предлагали населению срочно запасаться валютой. Altapress.ru решил проверить, есть ли ажиотаж в барнаульских банках в связи с этим не рядовым событием. Подробности — в нашем репортаже.

Валютный поход

Для выполнения редакционного задания — условной «покупки валюты» — мы выбрали пять банков: ПАО Сбербанк, «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ и банк «Авангард».

Начали с той кредитной организации, которая находится ближе всего к редакции. В банке «Авангард» нас встретили скучающие специалисты. Очереди за валютой никакой не было. Хотя курсовая стоимость в этом банке порадовала нас больше всего — 71,8 рублей за доллар и 81,2 рублей за евро.

Доллары. СС0

Но, как выяснилось, есть нюанс — при покупке менее 100 долларов или евро банк берет комиссию в 50 рублей. Девушка-кассир заметила, что ажиотажа на покупку валюты нет.

Поехали дальше. В Сбербанке плюс покупки валют состоял в том, что комиссию банк не берет. Но если клиенту требуется достаточно крупная денежная сумма — ее придется заказывать специально.

Деньги. Доллары , биткоины. СС0

Срок ожидания — несколько рабочих дней. Стоимость доллара — 72,88 рубля (от 1000 долларов — 72,53 рубля), евро — 82,83 рубля (от 1000 евро — 82,43 рубля). Нам так много не надо, поэтому мы поехали искать более выгодный вариант.

В «Открытие» покупка доллара обойдется — 72,30 рубля, евро — 81,90 рубля. Консультант пояснил, что при запросе менее 300 долларов комиссия составит 250 рублей. А если клиент решит купить более 300 тыс. долларов (о, чудо!) — придется делать заявку, и так же, как в Сбербанке ждать несколько рабочих дней.

Валюта CC0

Самые высокие цены на валюты в ходе нашего вояжа мы увидели в банке ВТБ. Там доллар стоил 73,80 рубля, а евро — 83,70. При этом комиссия банку составит 300 рублей.

Консультант Альфа-Банка на Ленинском проспекте с грустью сообщил, что пункта обмена и продажи валют в их отделении нет.

Чемодан долларов. СС0

Отметим, в каждом из банков очередей на покупку валюты вообще не наблюдалось — клиенты спокойно платят за «коммуналку» или оформляют кредиты.

Мы обратились за комментариями к самим банкирам, чтобы они пояснили, что происходит.

Мнения банкиров