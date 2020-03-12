Деньги любят тишину: спешат ли барнаульцы менять рубли на доллары и евро из-за обвала цен на нефть

Валютный поход
Для выполнения редакционного задания — условной «покупки валюты» — мы выбрали пять банков: ПАО Сбербанк, «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ и банк «Авангард».
Начали с той кредитной организации, которая находится ближе всего к редакции. В банке «Авангард» нас встретили скучающие специалисты. Очереди за валютой никакой не было. Хотя курсовая стоимость в этом банке порадовала нас больше всего — 71,8 рублей за доллар и 81,2 рублей за евро.
Но, как выяснилось, есть нюанс — при покупке менее 100 долларов или евро банк берет комиссию в 50 рублей. Девушка-кассир заметила, что ажиотажа на покупку валюты нет.
Поехали дальше. В Сбербанке плюс покупки валют состоял в том, что комиссию банк не берет. Но если клиенту требуется достаточно крупная денежная сумма — ее придется заказывать специально.
Срок ожидания — несколько рабочих дней. Стоимость доллара — 72,88 рубля (от 1000 долларов — 72,53 рубля), евро — 82,83 рубля (от 1000 евро — 82,43 рубля). Нам так много не надо, поэтому мы поехали искать более выгодный вариант.
В «Открытие» покупка доллара обойдется — 72,30 рубля, евро — 81,90 рубля. Консультант пояснил, что при запросе менее 300 долларов комиссия составит 250 рублей. А если клиент решит купить более 300 тыс. долларов (о, чудо!) — придется делать заявку, и так же, как в Сбербанке ждать несколько рабочих дней.
Самые высокие цены на валюты в ходе нашего вояжа мы увидели в банке ВТБ. Там доллар стоил 73,80 рубля, а евро — 83,70. При этом комиссия банку составит 300 рублей.
Консультант Альфа-Банка на Ленинском проспекте с грустью сообщил, что пункта обмена и продажи валют в их отделении нет.
Отметим, в каждом из банков очередей на покупку валюты вообще не наблюдалось — клиенты спокойно платят за «коммуналку» или оформляют кредиты.
Мы обратились за комментариями к самим банкирам, чтобы они пояснили, что происходит.
Мнения банкиров
Наталия Орлова,
руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка:
Речь сейчас не идет о девальвации, сопоставимой или даже похожей на 2014 год. Тогда в экономике были значительные дисбалансы, связанные с политикой фиксированного курса. Сейчас рубль просто перешел на значения, более соответствующие новым мировым ценам на нефть. При цене на нефть 50 долларов за баррель равновесное значение курса было 67 рублей за доллар. Снижение стоимости нефти на 10 долларов означает ослабление рубля, то есть нефть по 35 долларов за баррель предполагает курс 75 рублей за доллар. Это просто подстройка курса к новому состоянию платежного баланса. При этом важны действия регулятора — отказ от покупки валюты и особенно решение о продажах средств Фонда национального благосостояния окажут рынку поддержку. Это видно по сегодняшнему открытию торговой сессии на валютном рынке.
Светлана Сапожникова,
директор оперофиса «Барнаульский» банка «Акцепт»
Банк «Акцепт» в настоящий момент не спешит предпринимать каких либо поспешных действий в сторону повышения ставок. Необходимо время для принятия серьезных и правильных решений.
Эльвира Вебер,
управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае:
Мы работаем в обычном режиме и проводим все виды операций. Банк «Открытие» обладает достаточным запасом ликвидности и капитала, чтобы преодолеть последствия волатильности на валютном и фондовом рынках. Ажиотажного спроса на валюту у нас нет, как нет и очередей в кассы для совершения валютообменных операций. Если у кого-то из наших клиентов есть потребность в обмене валюты, то они чаще всего делают это через личный кабинет в интернет-банке по льготному курсу на конверсионные операции.
Иван Штопель,
директор филиала «БКС Премьер» в Барнауле:
На банковском рынке Барнаула ажиотаж по валюте в 2020 году значительно ниже, чем в 2014-м. Я могу судить об этом только по своим клиентам. Но хотел бы отметить в целом, что ажиотаж зависит только от стратегии самого клиента. Пройдя 2014 год, многие состоятельные люди стали умнее. Они понимают, что самое важное — правильно диверсифицировать свой портфель. Большинство людей, сейчас стараются добавлять к своим накоплениям доллары, но это относится в основном к тем, у кого горизонт планирования превышает 5 лет. Есть клиенты, которые пользуются валютой только в спекулятивном плане, но в основном, это люди, которые планируются на короткий срок.