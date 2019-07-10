Деньги за час: как работает сервис займов под залог.

Первый шаг — заполнить онлайн-заявку на сайте vashinvestor.ru и дождаться оперативного звонка менеджера, который задаст уточняющие вопросы и озвучит предварительное решение.
Второй этап — встреча с представителем компании для оценки автотранспорта. Технический специалист осматривает автомобиль, проверяет его исправность и определяет рыночную стоимость, которая влияет на максимальную сумму займа.
Когда получено финальное одобрение о выдаче займа и обсуждены все условия сотрудничества, автовладелец подписывает договор и получает деньги — переводом на собственную банковскую карту или наличными через систему Contact в отделениях банков-партнеров.
Вносить платежи по займу так же легко — например, это можно сделать через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение компании.
Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)
Сайт: vashinvestor.ru
Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.
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