Жители Барнаула могут всего в течение часа получить заём под залог автотранспортного средства в компании «Ваш инвестор». Для этого понадобится только паспорт и документы на авто. Деньги дают на любые цели, сумма — до 500 000 рублей.

Деньги за час: как работает сервис займов под залог.

Первый шаг — заполнить онлайн-заявку на сайте vashinvestor.ru и дождаться оперативного звонка менеджера, который задаст уточняющие вопросы и озвучит предварительное решение.

Второй этап — встреча с представителем компании для оценки автотранспорта. Технический специалист осматривает автомобиль, проверяет его исправность и определяет рыночную стоимость, которая влияет на максимальную сумму займа.

Когда получено финальное одобрение о выдаче займа и обсуждены все условия сотрудничества, автовладелец подписывает договор и получает деньги — переводом на собственную банковскую карту или наличными через систему Contact в отделениях банков-партнеров.

Вносить платежи по займу так же легко — например, это можно сделать через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение компании.

Деньги за час: как работает сервис займов под залог. Фото: ООО МКК «Ваш инвестор»

«Ваш инвестор» — сервис комфортных займов под залог Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный) Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

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