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Экономика
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Алтайские программисты за год привлекли в край 10 млрд рублей

За год индустрия разработки программного обеспечения Барнаула привлекает от заказчиков около 10 млрд рублей. Это десятая часть бюджета Алтайского края. В отрасли занято около 5 тыс. человек — меньше 1% населения краевого центра. Такие цифры назвал ИТ-предприниматель Денис Газукин на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Ассоциации поддержки инноваций.

Денис Газукин
Денис Газукин
Анна Зайкова

По словам Газукина, деньги в алтайские ИТ-компании приходят из других регионов и из-за рубежа. Их объем он рассчитал сам на основе имеющейся у него информации об отрасли.

«Цифры значительные», — констатировал предприниматель. Газукин уверен, что их можно увеличить, если изменить приоритеты в оказании господдержки. Сейчас программы направлены на субсидирование процентных ставок при покупке оборудования. Однако эта статья расходов

Денис Газукин,
руководитель компании Freematiq:

Мы мыслим категориями сорокалетней давности — индустриализация завершилась в 1970-х годах. Затраты на оборудование в нашей отрасли — это погрешность.

«Если мы хотим, чтобы количество людей, делающих подобную выручку достигло в Барнауле хотя бы 1%, нужно менять подход, иначе мы не прорвемся», — говорит Газукин.

По мнению Газукина, нужны социальные и инфраструктурные вложения. Например, в образовательную и общественную работу, чтобы втягивать в отрасль как можно больше людей, а также проекты вроде ИТ-парков. Напомним, сам Денис Газукин сейчас ведет работу по подготовке строительства технопарка.

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