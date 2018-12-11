Алтайские программисты за год привлекли в край 10 млрд рублей

По словам Газукина, деньги в алтайские ИТ-компании приходят из других регионов и из-за рубежа. Их объем он рассчитал сам на основе имеющейся у него информации об отрасли.
«Цифры значительные», — констатировал предприниматель. Газукин уверен, что их можно увеличить, если изменить приоритеты в оказании господдержки. Сейчас программы направлены на субсидирование процентных ставок при покупке оборудования. Однако эта статья расходов
Денис Газукин,
руководитель компании Freematiq:
Мы мыслим категориями сорокалетней давности — индустриализация завершилась в 1970-х годах. Затраты на оборудование в нашей отрасли — это погрешность.
«Если мы хотим, чтобы количество людей, делающих подобную выручку достигло в Барнауле хотя бы 1%, нужно менять подход, иначе мы не прорвемся», — говорит Газукин.
По мнению Газукина, нужны социальные и инфраструктурные вложения. Например, в образовательную и общественную работу, чтобы втягивать в отрасль как можно больше людей, а также проекты вроде ИТ-парков. Напомним, сам Денис Газукин сейчас ведет работу по подготовке строительства технопарка.