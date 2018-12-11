Алтайские программисты за год привлекли в край 10 млрд рублей

За год индустрия разработки программного обеспечения Барнаула привлекает от заказчиков около 10 млрд рублей. Это десятая часть бюджета Алтайского края. В отрасли занято около 5 тыс. человек — меньше 1% населения краевого центра. Такие цифры назвал ИТ-предприниматель Денис Газукин на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Ассоциации поддержки инноваций.