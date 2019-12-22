Депутат Госдумы рассказал, почему стремительно богатеют олигархи

Осуществляемая в России экономическая политика приводит к тому, что из-за роста цен на нефть свои доходы приумножают лишь миллиардеры, а остальные граждане не получают ничего и продолжают беднеть, заявил депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Олег Шеин.

«В рамках текущей системы все идет только к олигархам — к ста людям из списка Forbes. Люди видят, что ситуация не изменится через год-два-три и даже повышение стоимости нефти толком никак не отражается на их заработных платах. Конечно, люди говорят, что нет никакого совпадения между их интересами и интересами власти, которая реально обеспечивает интересы исключительно правящего класса, то есть очень узкого слоя долларовых миллиардеров и долларовых миллионеров. Это примерно сто тысяч семей на всю нашу огромную страну», — цитирует народного избранника «Правда.Ру».

Тем не менее, парламентарий не исключает, что в ближайшее время сложившаяся ситуация может каким-либо образом измениться в лучшую сторону.

Ранее известный экономист и экс-сотрудник правительства РФ Михаил Делягин заявил, что, по его мнению, российские миллиардеры становятся богаче только за счет сверхвысокой монополизации отечественной экономики, пишет ura.ru. По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров. В большинстве случаев, как отмечает Делягин, у бизнесменов есть связи, которые позволяют добиваться выгодных решений властей.