31 января
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Экономика

Депутат Госдумы сравнил доллары с грязью и предложил запретить их оборот

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России следует запретить оборот долларов.

Владимир Жириновский показал, как воет волк.
Владимир Жириновский показал, как воет волк.
кадр из видео.

С соответствующим заявлением он выступил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Забирайте ваши доллары! Нам не нужен ни один ваш доллар! К этой грязи мы даже руками прикасаться не будем. Разве они это сделают? Нет. Резко упадет доверие к доллару», — сказал политик.

По его мнению, отказ от американской валюты будет важным и решительным антизападным шагом.

Жириновский также призвал перестать поставлять российский газ в Европу, чтобы жители стран Евросоюза «замерзли и восстали», пишет Газета.Ru.

Ранее Жириновский предложил присвоить воинские звания всему депутатскому корпусу.

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