Депутат Госдумы сравнил доллары с грязью и предложил запретить их оборот

С соответствующим заявлением он выступил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Забирайте ваши доллары! Нам не нужен ни один ваш доллар! К этой грязи мы даже руками прикасаться не будем. Разве они это сделают? Нет. Резко упадет доверие к доллару», — сказал политик.

По его мнению, отказ от американской валюты будет важным и решительным антизападным шагом.

Жириновский также призвал перестать поставлять российский газ в Европу, чтобы жители стран Евросоюза «замерзли и восстали», пишет Газета.Ru.

Ранее Жириновский предложил присвоить воинские звания всему депутатскому корпусу.