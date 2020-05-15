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Экономика

Депутат Госдумы выступил против выплаты пособий на маски и перчатки

Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Маска.
Маска.
CCO

Ранее представители Национального родительского комитета направили обращение в правительство РФ с предложением ввести для россиян специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Инициативу объяснили тем, что масочный режим введен уже во многих регионах России, однако далеко не у всех есть деньги на покупку масок и перчаток, пишет ura.ru.

«Если действовать по такому принципу, то деньги до российских семей дойдут только к моменту окончания пандемии. Поэтому данную проблему нужно решать несколько иначе, например, на региональном уровне», — считает Онищенко.

Так, этим уже занимаются власти Санкт-Петербурга — по решению губернатора пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям предоставят выплаты на покупку средств защиты.

Онищенко отметил — нужен целый комплекс мер по обеспечению россиян масками в период пандемии.

В частности, на проблему должны обратить внимание правоохранительные органы (нередко маски перепродаются по завышенным ценам) и антимонопольная служба.

«Все мы помним, что до пандемии маску можно было купить всего за несколько рублей, тогда как сейчас ее стоимость составляет 40−50 рублей. Полагаю, это спекулятивный рост цен», — отметил Онищенко.

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