Депутат Госдумы выступил против выплаты пособий на маски и перчатки

Ранее представители Национального родительского комитета направили обращение в правительство РФ с предложением ввести для россиян специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Инициативу объяснили тем, что масочный режим введен уже во многих регионах России, однако далеко не у всех есть деньги на покупку масок и перчаток, пишет ura.ru.
«Если действовать по такому принципу, то деньги до российских семей дойдут только к моменту окончания пандемии. Поэтому данную проблему нужно решать несколько иначе, например, на региональном уровне», — считает Онищенко.
Так, этим уже занимаются власти Санкт-Петербурга — по решению губернатора пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям предоставят выплаты на покупку средств защиты.
Онищенко отметил — нужен целый комплекс мер по обеспечению россиян масками в период пандемии.
В частности, на проблему должны обратить внимание правоохранительные органы (нередко маски перепродаются по завышенным ценам) и антимонопольная служба.
«Все мы помним, что до пандемии маску можно было купить всего за несколько рублей, тогда как сейчас ее стоимость составляет 40−50 рублей. Полагаю, это спекулятивный рост цен», — отметил Онищенко.