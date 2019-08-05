Депутат предложил не давать кредиты молодежи на гаджеты и развлечения

Петров считает, что едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи — модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое.
Депутат полагает, что такое отношение к заемным деньгам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, создает повышенный спрос и подстегивает сами банки к «заманиванию» молодежи в «кредитное рабство».
Петров также отмечает, что более половины российской молодежи до 35 лет — должники банков по кредитным договорам.
Владимир Петров,
депутат заксобрания Ленинградской области:
Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее.
В связи с этим депутат попросил Медведева ограничить выдачу потребительских кредитов и микрозаймов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста.