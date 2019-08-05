Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Депутат предложил не давать кредиты молодежи на гаджеты и развлечения

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам младше 25 лет только на образование и покупку жилья, чтобы они не тратили заемные средства на развлечения, сообщает РИА Новости.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

Петров считает, что едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи — модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое.

Депутат полагает, что такое отношение к заемным деньгам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, создает повышенный спрос и подстегивает сами банки к «заманиванию» молодежи в «кредитное рабство».

Петров также отмечает, что более половины российской молодежи до 35 лет — должники банков по кредитным договорам.

Владимир Петров,
депутат заксобрания Ленинградской области:

Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее.

В связи с этим депутат попросил Медведева ограничить выдачу потребительских кредитов и микрозаймов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость