Депутат предложил не давать кредиты молодежи на гаджеты и развлечения

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам младше 25 лет только на образование и покупку жилья, чтобы они не тратили заемные средства на развлечения, сообщает РИА Новости.