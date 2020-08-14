Депутат предложил выпустить 300-рублевую купюру с изображением цирка. А лучше бы с трактористом

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

«Направил обращение в Центральный Банк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга», — написал депутат на личной странице в соцсети.

Также Пирожков опубликовал три возможных варианта купюры. На них изображены здание администрации города, Екатеринбургский цирк имени Филатова и дом купца Севастьянова.

Автор дизайна банкнот — журналист Павел Пивоваров.

«Придумали вместе с депутатом Екатеринбургской гордумы Андреем Пирожковым идею банкнот с изображением Екб. Наш город по населению на 4 месте в стране и заслуживает того, чтобы быть на купюре», — написал Пивоваров в соцсети.

Однако пресс-служба Центробанка заявила, что в России нет необходимости выпускать купюру достоинством 300 рублей, пишет «Подъем».