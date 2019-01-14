Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
279

Цена безопасности: депутат усомнился в инициативе менять пластиковые окна на деревянные

В Госдуме опровергли информацию о планах обязать россиян заменить пластиковые окна на деревянные — этом усомнился замглавы думского комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов, пишет РИА Новости.

Газ.
Газ.
СС0

«Это надо тогда по всей России заменить», — сказал депутат.

Для этого нужны деньги, тем более, что пенсионерам с маленькой пенсией это не по силам, считает парламентарий.

Депутат предположил, что это могло быть пожеланием его коллег, пишет bfm.ru. Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме обсуждается законопроект, который может обязать владельцев квартир с газовыми плитами заменить пластиковые окна на деревянные.

Взрывы газа

Парламентарии проанализировали множество случаев взрывов газа в жилых домах, в том числе в Магнитогорске, и пришли к выводу, что разрушений и жертв могло быть меньше, если бы в окнах стояли деревянные рамы, пишет ura.ru. Это связано с тем, что современные герметичные пластиковые стеклопакеты разрушаются не так легко, как деревянные, поэтому при взрывах представляют собой серьезную опасность для находящихся в помещении людей.

Кто будет платить

Ранее специалисты научного центра «Взрывоустойчивость» предложили оборудовать пластиковые окна специальной створкой с запорным устройством, которое в случае взрыва разблокирует окно. Однако стоимость пластиковых окон с противовзрывными стеклопакетами будет как минимум в два раза превышать цену изделия обычной комплектации.

Согласно примерным подсчетам, переоснащение окон типовой двухкомнатной квартиры в старом жилом фонде обойдется минимум в 100 тысяч рублей.

Трагедия

Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело ​по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Следствие неоднократно опровергало версии теракта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость