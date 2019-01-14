Цена безопасности: депутат усомнился в инициативе менять пластиковые окна на деревянные

«Это надо тогда по всей России заменить», — сказал депутат.
Для этого нужны деньги, тем более, что пенсионерам с маленькой пенсией это не по силам, считает парламентарий.
Депутат предположил, что это могло быть пожеланием его коллег, пишет bfm.ru. Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме обсуждается законопроект, который может обязать владельцев квартир с газовыми плитами заменить пластиковые окна на деревянные.
Взрывы газа
Парламентарии проанализировали множество случаев взрывов газа в жилых домах, в том числе в Магнитогорске, и пришли к выводу, что разрушений и жертв могло быть меньше, если бы в окнах стояли деревянные рамы, пишет ura.ru. Это связано с тем, что современные герметичные пластиковые стеклопакеты разрушаются не так легко, как деревянные, поэтому при взрывах представляют собой серьезную опасность для находящихся в помещении людей.
Кто будет платить
Ранее специалисты научного центра «Взрывоустойчивость» предложили оборудовать пластиковые окна специальной створкой с запорным устройством, которое в случае взрыва разблокирует окно. Однако стоимость пластиковых окон с противовзрывными стеклопакетами будет как минимум в два раза превышать цену изделия обычной комплектации.
Согласно примерным подсчетам, переоснащение окон типовой двухкомнатной квартиры в старом жилом фонде обойдется минимум в 100 тысяч рублей.
Трагедия
Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Следствие неоднократно опровергало версии теракта.