Депутаты Госдумы предложили дополнительно индексировать пенсии

«Основной закон государства не прописывает детально временные и процедурные рамки индексации пенсий в России. Вместе с коллегами предлагаем конкретный механизм индексации, законодательно закрепляющий возможность максимальной защиты размера пенсионных выплат», — написал парламентарий.

С 2019 по 2025 год предусмотрено увеличение страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним один раз в год с 1 января. Однако после 2025 года страховые пенсии будут индексировать ежегодно в два этапа. С 1 февраля их будут увеличивать на уровень инфляции, с 1 апреля — в зависимости от увеличения доходов Пенсионного фонда России (ПФР). Фиксированную выплату с 2025 года будут индексировать один раз с 1 февраля на уровень инфляции.

Другая схема

Депутаты предлагают индексировать пенсии по другой схеме. Социальные пенсии, которые получают те, у кого не выработан стаж, увеличивать каждый год с 1 апреля. Но при подсчете суммы учитывать темпы роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошлый год, пишет polit.ru.

Если темп инфляции будет выше, чем скорость роста прожиточного минимума пенсионера, то нужно провести дополнительную индексацию с 1 июля.

По мнению авторов законопроекта, страховые пенсии нужно индексировать с 1 января. В этом случае необходимо учитывать стоимость одного пенсионного коэффициента. Еще один раз индексацию надо проводить с 1 апреля, учитывая рост доходов Пенсионного фонда.