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Экономика

Депутаты Госдумы предложили передавать пенсии по наследству

Депутаты Госдумы предлагают выработать механизм наследования страховых пенсий. Документ рассмотрят 21 февраля.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
er.ru

Согласно инициативе, гражданин, который в течение жизни уплачивал страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам, пишет «РГ».

В связи с этим парламентарии планируют установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» — возраст, который устанавливает правительство РФ, до достижения которого россиянин или его наследники могут получить страховую пенсию.

Авторы инициативы поясняют, что гарантированный период получения страховой пенсии по старости определяется по следующей формуле: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет, пишет bfm.ru.

В Пенсионном фонде России (ПФР) пока воздержались от комментариев по данной теме.

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