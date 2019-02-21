Депутаты Госдумы предложили передавать пенсии по наследству

Согласно инициативе, гражданин, который в течение жизни уплачивал страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам, пишет «РГ».

В связи с этим парламентарии планируют установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» — возраст, который устанавливает правительство РФ, до достижения которого россиянин или его наследники могут получить страховую пенсию.

Авторы инициативы поясняют, что гарантированный период получения страховой пенсии по старости определяется по следующей формуле: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет, пишет bfm.ru.

В Пенсионном фонде России (ПФР) пока воздержались от комментариев по данной теме.