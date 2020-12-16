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Экономика

Депутаты Госдумы сэкономили более 1 млрд рублей на поездках за рубеж

Госдума в этом году сэкономила свыше 1,3 млрд рублей за счёт сокращения расходов нижней палаты, сообщил спикер Вячеслав Володин.

В самолете.
В самолете.
СС0

В резервный фонд правительства РФ уже перечислены 712,8 млн рублей бюджетных денег.

Володин пояснил, что в эту сумму входят деньги, которые были сэкономлены, в частности, за счет сокращения поездок депутатов за границу, пишет «Российская газета».

В прошлом году Госдума вернула в российскую казну 394 млн рублей. В 2018 году было сэкономлено 500 млн рублей, в 2017-м — 706 млн рублей.

В 2020 году объем финансирования Государственной думы составил порядка 11 млрд рублей, пишет News.ru. В 2021 году на работу нижней палаты парламента, согласно пояснительной записке к бюджету, планируется направить 13,04 млрд рублей, в 2022-м — 12,38 млрд, в 2023 году объем финансирования депутатов составит 12,7 млрд рублей.

Возможно, рекордная сэкономленная сумма получилась из-за невыезда депутатов за границу во время пандемии коронавируса.

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