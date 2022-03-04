Депутаты приняли закон о новом этапе амнистии капитала

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты, сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту имущественных интересов.

Декларацию можно будет представить в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.

«Помимо акций или облигаций, можно будет легализовать, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие», — ранее пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце февраля министр финансов Антон Силуанов говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.