«Держать курс на новые тренды»: руководитель барнаульского Завода стеллажных систем «Нордика» о развитии предприятия и формуле успеха

Завод стеллажных систем «Нордика» (ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ») — пример динамично развивающегося барнаульского предприятия, продукция которого представлена не только в своем регионе и субъектах РФ, а также уверенно поставляется на внешние рынки за рубеж. О том, каких показателей добилась компания за последние годы, какие планы строит завод на будущее и секрете успеха altapress.ru рассказала директор ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ» Ирина Фольц.

— Ирина Анатольевна , расскажите об экономическом пути развития завода «Нордика»?

— Наиболее динамичным периодом в развитии Завода стеллажных систем «Нордика» стали последние 3 года, начиная с 2018 года. За это время мы успели выйти на рынок Монголии, Киргизии и Узбекистана, построили новый производственный корпус и запустили линию по переработке проволоки. В 2019 году мы освоили изготовление стеллажей из проволоки, а весной 2020-го выпустили отдельный каталог сетчатых изделий для торговли и склада, который продолжаем расширять и сегодня.

Также в 2018 году мы начали пробный выпуск небольших партий складских стеллажей на базе среднегрузовой стойки. Сегодня Завод стеллажных систем «Нордика» — активно развивающееся предприятие.

— Каких производственных показателей добилось предприятие к 2020 году?

— К 2020 году продукция предприятия представлена более чем в 50 000 торговых, промышленных и транспортных предприятиях на территории большинства регионов России, а также в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Беларуси и Монголии. Площадь производства составляет более 12 500 м2, штат 270 сотрудников.

ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ». Владимир Вдовин.

— Расскажите о рынках сбыта вашей продукции в регионах РФ и за рубежом.

Поставку оборудования в регионы мы осуществляем в основном через дилеров. Многим представителям сферы обустройства торговых предприятий импонирует гибкость нашего завода по отношению к запросам клиентов и возможность производить нестандартные изделия в приемлемые сроки.

Конечно, регионы друг от друга отличаются, но все схожи в желании приобрести торговые системы достойного качества по привлекательным ценам. Такое же желание присутствует и у наших крупных сетевых клиентов. Мы заинтересованы в том, чтобы поставлять свою продукцию в регионы через дилеров. Лишь в некоторых случаях, когда сеть предъявляет особые требования, к которым наши дилеры в регионе не готовы, мы осуществляем поставки конечному клиенту напрямую.

— Какие страны являются основными партнерами , импортирующими продукцию Завода стеллажных систем «Нордика»?

— В основном это страны ближнего зарубежья. Мы активно работаем с Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном, осваиваем торговлю с Монголией. В настоящее время ведем переговоры с предприятиями Азербайджана, Армении, Грузии и др.

— 2020 год навсегда запомнится , как время пандемии и серьезных вызовов для предпринимательского сообщества. Как пандемия отразилась на работе вашего предприятия?

— Весенние ограничения, связанные с пандемией, мы ощутили на себе в полной мере. Вынужденный простой заставил нас скорректировать свои планы, некоторые идеи нам даже пришлось на время отложить. Не смотря на сложности, мы сохранили коллектив и выполнили все свои обязательства перед партнёрами.

— Какие задачи вы ставите перед собой и предприятием в 2021 году?

Наша ключевая задача — это развитие. Уходящий год нас многому научил. Научил быстро адаптироваться к изменениям рынка, грамотнее распределять ресурсы, быть более гибкими как внутри компании, так и для своих партнеров.

Безусловно, полученный опыт будет лежать в основе будущего развития. Мы планируем наращивать объемы производства, в последнем нам помогут наши покупатели, в свою очередь мы сделаем акцент на создании благоприятных условий для их деятельности.

ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ». Владимир Вдовин.

— Вы и ваша деятельность ярко говорят о том , что гендерные стереотипы никак не влияют на ведение бизнеса. Есть ли у вас «секрет успеха»? Какие качества и принципы необходимы для успешного бизнеса?

— Мой личный «секрет успеха» прост — нужно быть в курсе жизнедеятельности предприятия, внимательно и с уважением относиться к покупателям, открыто взаимодействовать с партнёрами, обращать внимание на конкурентов и держать курс на новые тренды в той сфере, в которой работаешь.

— Что Вы пожелаете всем предпринимателям в новом году?

Сохранить своё дело. Выстоять в непростой ситуации и продолжить развитие. Ну и, конечно же, пожелаю всем здоровья.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».