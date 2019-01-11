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Экономика
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«Девяток»: в российских магазинах появились упаковки яиц по 9 штук

В соцсетях появились фотографии упаковок яиц по 9 штук из российских супермаркетов. По мнению ряда экспертов, это связано с подорожанием продукта и желанием производителей скрыть это за счет не меняющейся цены. То есть, меньший объем товара предлагают за те же деньги.

Яйцо.
Яйцо.
СС0.

Представитель ритейлера «ТД Интерторг» Лирина Суслова подтвердила «Русской службе BBC», что в магазинах сети действительно продаются яйца, расфасованные по 9 штук. За год яйца в России подорожали на 26%, сообщает Росстат.

«Русская служба BBC» выяснила, что за последние годы в России помимо уменьшения упаковки молока с 1000 до 900 мл появились и другие подобные примеры. Так, некоторые производители стали продавать пиво в банках и бутылках по 0,45 л вместо 0,5, фруктовый сок по 0,485 л вместо 0,5 л, пористый шоколад по 82 гр вместо 90 гр (а обычный по 90 гр вместо 100 гр). Сметана в банках стала весить 315 гр вместо 350, майонез фасуют по 40о мл вместо 450 мл, а сыр в нарезке стали продавать по 150 гр вместо 180 гр.

Тенденция к снижению количества товара в одной упаковке при росте цены на него в экономической науке по аналогии с инфляцией называется «шринкфляция» (англ. shrinkflation). Производители таким образом пытаются скрыть резкий скачок цены. Но если в случае с жидкими продуктами это почти не заметно, то уменьшение яиц в упаковке сразу бросается в глаза.

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