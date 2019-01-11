«Девяток»: в российских магазинах появились упаковки яиц по 9 штук

В соцсетях появились фотографии упаковок яиц по 9 штук из российских супермаркетов. По мнению ряда экспертов, это связано с подорожанием продукта и желанием производителей скрыть это за счет не меняющейся цены. То есть, меньший объем товара предлагают за те же деньги.