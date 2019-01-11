«Девяток»: в российских магазинах появились упаковки яиц по 9 штук

Представитель ритейлера «ТД Интерторг» Лирина Суслова подтвердила «Русской службе BBC», что в магазинах сети действительно продаются яйца, расфасованные по 9 штук. За год яйца в России подорожали на 26%, сообщает Росстат.
Ноу-хау. Девяток яиц! pic.twitter.com/ckgTuMiXvP— Рамиль Харисов (@RRHarisov) 10 января 2019 г.
«Русская служба BBC» выяснила, что за последние годы в России помимо уменьшения упаковки молока с 1000 до 900 мл появились и другие подобные примеры. Так, некоторые производители стали продавать пиво в банках и бутылках по 0,45 л вместо 0,5, фруктовый сок по 0,485 л вместо 0,5 л, пористый шоколад по 82 гр вместо 90 гр (а обычный по 90 гр вместо 100 гр). Сметана в банках стала весить 315 гр вместо 350, майонез фасуют по 40о мл вместо 450 мл, а сыр в нарезке стали продавать по 150 гр вместо 180 гр.
Тенденция к снижению количества товара в одной упаковке при росте цены на него в экономической науке по аналогии с инфляцией называется «шринкфляция» (англ. shrinkflation). Производители таким образом пытаются скрыть резкий скачок цены. Но если в случае с жидкими продуктами это почти не заметно, то уменьшение яиц в упаковке сразу бросается в глаза.