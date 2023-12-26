Digital маркетинг 2024: особенности и перспективы

В 2023 году цифровой маркетинг продолжил свое активное развитие, дополнившись новыми инструментами и способами продвижения. С ростом популярности направления все большее число компаний использовали его для повышения узнаваемости своего бренда, что стало основой для роста бизнеса. В целом, новости digital маркетинга за 2023 год говорят о том, что сектор продолжит бурное развитие и в 2024 году. О возможных перспективах расскажем ниже.

Искусственный интеллект

Благодаря ИИ цифровые технологии для привлечения потенциальных клиентов и удержания их в качестве потребителей выходят на новый уровень. Уже сегодня их используют крупные маркетплейсы для решения конкретных и весьма рутинных задач. Так, ИИ помогает: чистить отзывы от накруток, заполнять карточки товаров, создавать контент дизайнерам и художникам, работать с документами и даже проводить модные съемки.

Расширение возможностей чат-ботов

Они становятся еще более умными и функциональными, не только облегчая рутинные задачи по поддержке клиентов, но и ведя с ними полноценный диалог, предлагая им персонализированные решения и улучшая опыт взаимодействия с брендом. Запуск бота помогает повысить репутацию компании, при этом его внедрение обходится совсем недорого, поэтому доступно бизнесу любого масштаба.

Рост прибыльности

Расширяются перспективы и для тех, кто хочет заработать за счет средств цифрового маркетинга. Например, становятся все более востребованы кейсы арбитраж трафика (заработок основан на разнице в стоимости трафика и доходе, получаемом от рекламы, а также продаж товаров или услуг на целевой платформе).

Останется ли потребность в реальных специалистах?

Еще некоторое время назад существовали прогнозы, согласно которым, число digital(диджитл) -специалистов сократится в разы, но прошло совсем немного времени, и стало ясно, что ИИ, удешевляет процесс, но не может полностью заменить человека. Некоторые поисковые системы уже внедряют алгоритмы поиска контента, написанного при помощи нейронных сетей, с целью его пессимизации (в частности, понижения позиций в поисковой выдаче). Это значит, что digital-специалисты останутся востребованными и в будущем.

Альтернативные каналы продвижения

Многим рекламодателям вследствие удорожания рекламных кампаний придется искать новые каналы для эффективного продвижения своих брендов. Становятся все более популярны блоги, паблики, видео-каналы. Для небольших и нишевых площадок это неплохая возможность занять долю рекламного рынка.

Полезный совет: изучите инструменты для арбитража трафика, который, по прогнозам экспертов, останется популярным способом заработка и в 2024 году, и, возможно, вам удастся запустить свой собственный проект, который станет популярным уже в ближайшее время.