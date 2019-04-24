Директор года Рыбников: руководителю Барнаульского пивоваренного завода вручили престижную награду

23 апреля в Барнауле наградили победителей конкурса «Директор года. Алтайский край». Среди руководителей промышленных предприятий был отмечен глава «Барнаульского пивоваренного завода» Алексей Рыбников. БПЗ участвует в этом конкурсе уже в третий раз, и каждый раз побеждает.

Всего для участия в конкурсе было направлено более 180 заявок от руководителей алтайских предприятий, и только 30 директоров стали победителями. Промышленники, аграрии, строители, врачи, риелторы, банкиры — 23 апреля награждали тех, на чьих предприятиях ежегодно растут объемы производства и продаж, увеличивается заработная плата сотрудников, расширяются рынки сбыта, разрабатываются новые продукты и услуги.

Генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода» Алексей Рыбников отмечает, что главный показатель для него — это объемы производства и реализации продукции. В 2018 году объем производства на БПЗ в стоимостном выражении вырос на 10%, что позволило сохранить положительную динамику по заработной плате и увеличить объем выплачиваемых налогов в бюджеты разных уровней.

Сегодня «Барнаульский пивоваренный завод» — единственное в Сибири предприятие, у которого есть собственная солодовня, а также десять собственных скважин глубиной до 240 метров. Кроме того, предприятие закупает сырье у местных производителей, то есть «тянет за собой» еще порядка пяти тысяч рабочих мест в Алтайском крае. Весь прошедший год на заводе разрабатывали и выводили на рынок новые виды продукции, наращивали складское хозяйство, приобретали современное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование. Например, фотосепаратор — чтобы ячмень для напитков отбирался еще тщательнее, «зернышко к зернышку». Появился также новый транспорт, погрузчики и так далее. Продолжила развитие и франшизная сеть БПЗ — «Заправка». Всего этого, по словам Алексея Рыбникова, работникам предприятия удалось добиться только совместными усилиями.

Алексей Рыбников. Дмитрий Лямзин.

Алексей Рыбников,

генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода»:

Конечно же, награду «Директор года» одному человеку не припишешь. Это концентрированное выражение успехов всего коллектива. Ежедневно 1320 сотрудников вкладывают частичку своего труда в продукт нашего предприятия, который пользуется заслуженной популярностью как в Алтайском крае, так и далеко за его пределами. Достичь таких результатов в 2018 году было непросто. Во-первых, это был год усиления конкуренции на рынке — в регионе появилось много частных пивоварен, общий объем производства и реализации которых сопоставим с объемами нашего завода. Идет жесточайшая конкуренция: за спрос, за качественный продукт, за сервис в торговых точках. Во-вторых, усилилось государственное регулирование рынка. Это давление растет из года в год, и продолжит расти, так что рынок будет еще более жестким. И выживать будут те предприятия, чья продукция пользуется большим спросом у покупателей.

Алексей Рыбников. Дмитрий Лямзин.

Чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции и государственного регулирования рынка, у «Барнаульского пивоваренного завода» есть четкая программа. Так, предприятие планирует технологическое развитие производства: приобретение дополнительного емкостного оборудования и новых ЦКТ, увеличение мощности безалкогольного цеха, модернизацию водоподготовки. Кроме того, на заводе по-прежнему уделяется большое внимание санитарии, входному контролю сырья, подбору, обучению и продвижению кадров. По словам Алексея Рыбникова, программа на 2019 год «настолько серьезная, что сложно даже представить ее масштабы».

Справка

По результатам 2018 года серебряный знак «Лидер экономики Алтайского края» завоевали шесть руководителей: генеральный директор БПЗ Алексей Рыбников, генеральный директор «Алгоритма» Ксения Белоусова, генеральный директор «Алтайского маслосыродельного завода Ольга Воронкова, директор алтайского филиала страховой компании «Согласие» Владимир Мидонов, предприниматель Сурик Мограбян и глава фермерского хозяйства Владимир Устинов. Золотым знаком «Лидер экономики Алтайского края» наградили Геннадия Мазалова — директора «БКЖБИ-2», и Павла Пеледова — главу ПКФ «Отделстрой».