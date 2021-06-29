Директор компании «Дорожные знаки Алтая» объявила об уходе из региона

По словам руководителя, уход из края обусловлен целым рядом причин.
Евгения Гущина,
генеральный директор компании «Дорожные знаки Алтая»:
В первую очередь, решение было принято в связи с укрупнением бизнеса и слиянием в сфере безопасности дорожного движения с предприятием, которое находится в центральной части России, а также с последующим переездом.
Руководитель добавила, что весомую роль в принятии подобного решения сыграло желание обрести стабильность и, как собственнику в бизнесе, получать выгоду и прибыль.
«В данном регионе, к сожалению, этого нет», — резюмировала предприниматель.
Помимо своей деятельности в дорожном бизнесе Евгения Гущина известна в Алтайском крае общественной работой. Она является сопредседателем регионального отделения ОНФ.