Директор компании «Дорожные знаки Алтая» объявила об уходе из региона

Генеральный директор компании «Дорожные знаки Алтая» Евгения Гущина объявила altapress.ru о том, что предприятие уходит с регионального рынка.

По словам руководителя, уход из края обусловлен целым рядом причин.

Евгения Гущина,

генеральный директор компании «Дорожные знаки Алтая»:

В первую очередь, решение было принято в связи с укрупнением бизнеса и слиянием в сфере безопасности дорожного движения с предприятием, которое находится в центральной части России, а также с последующим переездом.

Руководитель добавила, что весомую роль в принятии подобного решения сыграло желание обрести стабильность и, как собственнику в бизнесе, получать выгоду и прибыль.

«В данном регионе, к сожалению, этого нет», — резюмировала предприниматель.

Помимо своей деятельности в дорожном бизнесе Евгения Гущина известна в Алтайском крае общественной работой. Она является сопредседателем регионального отделения ОНФ.