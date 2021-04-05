Самая крупная электросетевая компания Алтайского края — филиал «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» — в 2020 году выполнила все намеченные планы. Но впервые за много лет закончила год с убытком. О том, с чем это связано, как энергетики работали в разгар пандемии и что делается, чтобы сократить затраты, рассказал директор филиала Николай Пантелеев.

Самая большая ценность

— Не устаю повторять слова благодарности коллективу «Алтайэнерго» — за преданность делу, за надежность. Надежность в энергетике — это задача № 1. Когда на улице снег, метель или буран, наши работники садятся на снегоходы, спецтехнику, а порой и встают на лыжи и идут устранять повреждения.

Они последними покидают затопленные поселки. Уходят жители, уходят сотрудники МЧС — но энергетики уйдут из села после них, потому что обязаны отключить все оборудование и не допустить более серьезных последствий.

Когда в разгар пандемии многие россияне ради безопасности перешли на удаленную работу, наш линейный персонал остался на посту — «на железе». Конечно, мы на 100% обеспечили людей средствами защиты и антисептиками. Но все же они подвергались повышенному риску.

Мы им не просто благодарны — мы ввели стимулирующие надбавки для линейного персонала, работавшего на местах. Уверен, что это правильно, потому что коллектив — самая большая ценность.

Факт 3579 человек работают в филиале «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

Николай Пантелеев. Алтайский филиал ПАО «Россети Сибирь».

Пандемия заставила перестроиться

— Пандемия поставила перед нами новые задачи. Когда в ковидных госпиталях заработали аппараты ИВЛ, оказалось, не все больницы имеют резервные источники питания. Вместе с минпромэнерго края и коллегами мы проанализировали ситуацию и договорились: везде, где нужно, установить дизель-генераторы. Мы пошли на это, понимая жизненную значимость этих объектов.

Нам пришлось серьезно перестроить подход к выполнению ремонтной программы. Что такое ремонт на ЛЭП? Надо вывести линию электропередачи из-под напряжения, чтобы обеспечить безопасные условия работы. Это значит — отключить потребителей.

Но в 2020 году десятки тысяч людей перешли на удаленную работу, школьники — на дистанционное обучение. Всем нужны были компьютеры. И нам надо было так перестроить график ремонтов, чтобы не помешать им.

Договаривались с потребителями, с муниципалитетами, с министерством образования, корректировали график. Переносили основные работы на выходные, на вечернее и ранее утреннее время. Ведь ремонт тоже нельзя отменить.

Несмотря на все трудности, мы полностью выполнили план ремонтных работ и даже немного перевыполнили: за счет экономии в ходе закупочных процедур появилась возможность сделать больше.

Факт Ремонтная программа — 2020: 500 млн рублей. Заменили 95 км провода, 2940 опор и 26 тыс. изоляторов на ЛЭП всех классов напряжения. Отремонтировали около 500 силовых трансформаторов, 1,9 тыс. выключателей, 1073 разъединителя на подстанциях 35−110 киловольт, около 1,5 тыс. комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 6 (10)/0,4 киловольт.

Николай Пантелеев. Алтайский филиал ПАО «Россети Сибирь».

Год закончили с убытком

— Иногда я слышу в бизнес-сообществе, что энергетики живут «в шоколаде», потому что электроэнергия нужна всем и ее будут покупать всегда. Насчет «нужна всем» — согласен. А вот с остальным можно поспорить.

2020 год алтайский филиал «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» закончил с убытком в 370 млн рублей. В чем причины?

Во-первых, в том, что объем потребления электроэнергии сократился на фоне роста цен на металл, ГСМ, комплектующие и т. п. При этом затраты на обслуживание сетей практически не сократились — такова специфика отрасли. В связи со снижением потребления в Алтайском крае мы недобрали 270 млн рублей.

Во-вторых, с 2016 года тариф, утвержденный для «Алтайэнерго», не включает затраты на транспортировку электричества по нашим сетям в Республику Алтай. Регулятор признает, что эти затраты экономически обоснованные. Но есть решение суда, по которому потребители Алтайского края не должны их оплачивать.

Для «Алтайэнерго» это минус 160−200 млн рублей в год. Но и в Республике Алтай тоже не готовы учесть эти затраты при формировании тарифа. Круг замкнулся.

Факт Протяженность сетей всех классов напряжения филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» — 55,6 тыс. километров. Количество подстанций напряжением 35−110 кВ — 324. Количество ТП 6−10 кВ — 11 922.

Николай Пантелеев. Алтайский филиал ПАО «Россети Сибирь».

Экономия имеет предел

— До 2020 года нам удавалось нивелировать недобор этой суммы, компания работала без убытков. Так, мы существенно снизили потери — это целенаправленная работа всего персонала компании «Россети Сибирь».

Чтобы сократить потери, выявляем безучетное и бездоговорное потребление, реконструируем сети, меняем их конфигурацию, сокращаем собственные затраты на электроэнергию. Кроме того, устанавливаем «умные» приборы учета, благодаря которым воровство электроэнергии минимизируется.

По итогам прошлого года потери в алтайском филиале достигли 6,52%, тогда как несколько лет назад они могли доходить до 15%. Но есть предел, когда такая экономия перестает давать эффект.

С 2016 года объем выпадающих доходов за неоплаченный транзит электроэнергии составил в общей сложности 1,1 млрд рублей. У глав двух субъектов есть понимание, что эту проблему надо урегулировать.

Факт В 2020 году на территории обслуживания филиала «Алтайэнерго» установлено около 9 тыс. «умных» счетчиков. С 1 января 2022 года все вновь вводимые счетчики должны быть интеллектуальными.

Николай Пантелеев. Алтайский филиал ПАО «Россети Сибирь».

Тарифом ситуацию не исправишь

— Мы рассчитываем на внимание к энергосистеме еще и потому, что износ электросетевого комплекса в Алтайском крае — более 70%. Если в организме человека кровеносная система будет изношена на 70%, его поместят в реанимацию и начнут срочно лечить.

В энергосистеме, которая сродни кровеносной, есть запас прочности, но он на исходе. Основной объем электросетей построили в крае в 1960—1970-х годах, сетевой комплекс стареет, обновление отстает от потребности.

Что делаем мы? Формируем ремонтную программу исходя из технического состояния оборудования. Да, есть регламентные сроки технического обслуживания, но что-то стареет раньше или больше изношено, и тогда мы включаем эти объекты в программу.

Ежегодно увеличиваем и ремонтную, и инвестиционную программы. Так, в 2020 году объем инвестпрограммы составлял 770 млн рублей, в 2021-м — 840 млн.

Однако, чтобы привести электросетевое хозяйство к нормативным требованиям, нужны не сотни миллионов, а более 100 млрд рублей. На мой взгляд, должна быть государственная программа по обновлению фондов в электроэнергетике. Вообще, это большая проблема всего электросетевого комплекса края, которая требует большого внимания и скорейшего решения.

Факт Ремонтная программа — 2021 Замена 75 км провода, 2,5 тыс. опор, около 6 тысяч изоляторов на ЛЭП 0,4−10 киловольт. Замена 15 км провода, 23 опор, 18 тыс. изоляторов на ЛЭП 35−110 кВ. Ремонт 180 подстанций 35−110 кВ и более 1,5 тыс. комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Расчистка 2 тыс. гектаров трасс ЛЭП от лишней растительности.

Николай Пантелеев. Алтайский филиал ПАО «Россети Сибирь».

Неприсоединившиеся потребители

— У компании «Россети Сибирь» есть предложения, как повысить эффективность инвестиций. Мы понимаем, что задача электросетевой компании — не только обеспечивать бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей, но и помогать развитию региона.

В 2020 году мы обеспечили техприсоединение более 2 тыс. новых потребителей. Подключили жилой микрорайон села Фирсово мощностью 1,8 мВт, 10 крупных производственных предприятий, пять детсадов и пять школ, 24 ФАПа и амбулатории и сотни граждан.

Увеличиваем мощности подстанций там, где это необходимо. Например, в 2021 году планируем в 2,5 раза увеличить мощность ПС «Санниковская», от которой запитаны Санниковский сельсовет и растущие пригородные поселки — Фирсова Слобода и Бобровка.

Мы заинтересованы в появлении новых потребителей, для нас чем больше потребление — тем лучше. Однако мы видим и проблемы.

Льготное присоединение граждан стоит для них всего 550 рублей. Со своей стороны энергокомпания должна построить к точке присоединения линию протяженностью 200−300 метров. На одно техприсоединение мы порой тратим порядка 400 тыс. рублей.

При этом мы не можем найти около тысячи потребителей, чтобы подписать с ними акт о выполнении работ. Свои обязательства по техприсоединению они не выполнили. В целом на такое «ненужное» присоединение (и физических лиц, и предпринимателей) компания тратит до 100 млн рублей в год. Это очень серьезные деньги.

Факт В 2020 году «Алтайэнерго» введено в эксплуатацию 214 км линий электропередачи и 19 МВА мощностей.

Работы по технологическому присоединению к электросетям. Алтайский филиал ПАО «Россети Сибирь».

Время обсудить льготы

— Мы полагаем, что наступило время обсудить вопрос и с льготным присоединением предпринимателей с максимально заявленной мощностью до 150 кВт. Бизнесу такое подключение обходится в 14 тыс. рублей. Энергетикам в ряде случаев — в миллионы. И эти затраты оплачивают все потребители электроэнергии Алтайского края.

Законодательство на этот счет жесткое: мы обязаны обеспечить присоединение за шесть месяцев с дня заключения договора. Если не обеспечим, компанию оштрафуют минимум на 100 тыс. рублей.

Приведу характерный пример. По заявке предпринимателя-пасечника одного из районов из льготной категории мы построили линию протяженностью 21 километр, потратив миллионы рублей. При этом объем потребления электричества пасекой, условно говоря, одна лампочка. А жители этого района жалуются нам на низкое качество энергии.

Наши коллеги из Бурятии на уровне правительства региона приняли решение компенсировать 95% затрат предпринимателей из таких удаленных территорий на покупку автономных гибридных электроустановок. Рассчитываем, что и в Алтайском крае будет принято похожее решение.