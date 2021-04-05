Самая большая ценность
— Не устаю повторять слова благодарности коллективу «Алтайэнерго» — за преданность делу, за надежность. Надежность в энергетике — это задача № 1. Когда на улице снег, метель или буран, наши работники садятся на снегоходы, спецтехнику, а порой и встают на лыжи и идут устранять повреждения.
Они последними покидают затопленные поселки. Уходят жители, уходят сотрудники МЧС — но энергетики уйдут из села после них, потому что обязаны отключить все оборудование и не допустить более серьезных последствий.
Когда в разгар пандемии многие россияне ради безопасности перешли на удаленную работу, наш линейный персонал остался на посту — «на железе». Конечно, мы на 100% обеспечили людей средствами защиты и антисептиками. Но все же они подвергались повышенному риску.
Мы им не просто благодарны — мы ввели стимулирующие надбавки для линейного персонала, работавшего на местах. Уверен, что это правильно, потому что коллектив — самая большая ценность.
Факт
3579 человек работают в филиале «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».
Пандемия заставила перестроиться
— Пандемия поставила перед нами новые задачи. Когда в ковидных госпиталях заработали аппараты ИВЛ, оказалось, не все больницы имеют резервные источники питания. Вместе с минпромэнерго края и коллегами мы проанализировали ситуацию и договорились: везде, где нужно, установить дизель-генераторы. Мы пошли на это, понимая жизненную значимость этих объектов.
Нам пришлось серьезно перестроить подход к выполнению ремонтной программы. Что такое ремонт на ЛЭП? Надо вывести линию электропередачи из-под напряжения, чтобы обеспечить безопасные условия работы. Это значит — отключить потребителей.
Но в 2020 году десятки тысяч людей перешли на удаленную работу, школьники — на дистанционное обучение. Всем нужны были компьютеры. И нам надо было так перестроить график ремонтов, чтобы не помешать им.
Договаривались с потребителями, с муниципалитетами, с министерством образования, корректировали график. Переносили основные работы на выходные, на вечернее и ранее утреннее время. Ведь ремонт тоже нельзя отменить.
Несмотря на все трудности, мы полностью выполнили план ремонтных работ и даже немного перевыполнили: за счет экономии в ходе закупочных процедур появилась возможность сделать больше.
Факт
Ремонтная программа — 2020: 500 млн рублей.
Заменили 95 км провода, 2940 опор и 26 тыс. изоляторов на ЛЭП всех классов напряжения.
Отремонтировали около 500 силовых трансформаторов, 1,9 тыс. выключателей, 1073 разъединителя на подстанциях 35−110 киловольт, около 1,5 тыс. комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 6 (10)/0,4 киловольт.
Год закончили с убытком
— Иногда я слышу в бизнес-сообществе, что энергетики живут «в шоколаде», потому что электроэнергия нужна всем и ее будут покупать всегда. Насчет «нужна всем» — согласен. А вот с остальным можно поспорить.
2020 год алтайский филиал «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» закончил с убытком в 370 млн рублей. В чем причины?
Во-первых, в том, что объем потребления электроэнергии сократился на фоне роста цен на металл, ГСМ, комплектующие и т. п. При этом затраты на обслуживание сетей практически не сократились — такова специфика отрасли. В связи со снижением потребления в Алтайском крае мы недобрали 270 млн рублей.
Во-вторых, с 2016 года тариф, утвержденный для «Алтайэнерго», не включает затраты на транспортировку электричества по нашим сетям в Республику Алтай. Регулятор признает, что эти затраты экономически обоснованные. Но есть решение суда, по которому потребители Алтайского края не должны их оплачивать.
Для «Алтайэнерго» это минус 160−200 млн рублей в год. Но и в Республике Алтай тоже не готовы учесть эти затраты при формировании тарифа. Круг замкнулся.
Факт
Протяженность сетей всех классов напряжения филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» — 55,6 тыс. километров.
Количество подстанций напряжением 35−110 кВ — 324.
Количество ТП 6−10 кВ — 11 922.
Экономия имеет предел
— До 2020 года нам удавалось нивелировать недобор этой суммы, компания работала без убытков. Так, мы существенно снизили потери — это целенаправленная работа всего персонала компании «Россети Сибирь».
Чтобы сократить потери, выявляем безучетное и бездоговорное потребление, реконструируем сети, меняем их конфигурацию, сокращаем собственные затраты на электроэнергию. Кроме того, устанавливаем «умные» приборы учета, благодаря которым воровство электроэнергии минимизируется.
По итогам прошлого года потери в алтайском филиале достигли 6,52%, тогда как несколько лет назад они могли доходить до 15%. Но есть предел, когда такая экономия перестает давать эффект.
С 2016 года объем выпадающих доходов за неоплаченный транзит электроэнергии составил в общей сложности 1,1 млрд рублей. У глав двух субъектов есть понимание, что эту проблему надо урегулировать.
Факт
В 2020 году на территории обслуживания филиала «Алтайэнерго» установлено около 9 тыс. «умных» счетчиков. С 1 января 2022 года все вновь вводимые счетчики должны быть интеллектуальными.
Тарифом ситуацию не исправишь
— Мы рассчитываем на внимание к энергосистеме еще и потому, что износ электросетевого комплекса в Алтайском крае — более 70%. Если в организме человека кровеносная система будет изношена на 70%, его поместят в реанимацию и начнут срочно лечить.
В энергосистеме, которая сродни кровеносной, есть запас прочности, но он на исходе. Основной объем электросетей построили в крае в 1960—1970-х годах, сетевой комплекс стареет, обновление отстает от потребности.
Что делаем мы? Формируем ремонтную программу исходя из технического состояния оборудования. Да, есть регламентные сроки технического обслуживания, но что-то стареет раньше или больше изношено, и тогда мы включаем эти объекты в программу.
Ежегодно увеличиваем и ремонтную, и инвестиционную программы. Так, в 2020 году объем инвестпрограммы составлял 770 млн рублей, в 2021-м — 840 млн.
Однако, чтобы привести электросетевое хозяйство к нормативным требованиям, нужны не сотни миллионов, а более 100 млрд рублей. На мой взгляд, должна быть государственная программа по обновлению фондов в электроэнергетике. Вообще, это большая проблема всего электросетевого комплекса края, которая требует большого внимания и скорейшего решения.
Факт
Ремонтная программа — 2021
Замена 75 км провода, 2,5 тыс. опор, около 6 тысяч изоляторов на ЛЭП 0,4−10 киловольт.
Замена 15 км провода, 23 опор, 18 тыс. изоляторов на ЛЭП 35−110 кВ.
Ремонт 180 подстанций 35−110 кВ и более 1,5 тыс. комплектных трансформаторных подстанций (КТП).
Расчистка 2 тыс. гектаров трасс ЛЭП от лишней растительности.
Неприсоединившиеся потребители
— У компании «Россети Сибирь» есть предложения, как повысить эффективность инвестиций. Мы понимаем, что задача электросетевой компании — не только обеспечивать бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей, но и помогать развитию региона.
В 2020 году мы обеспечили техприсоединение более 2 тыс. новых потребителей. Подключили жилой микрорайон села Фирсово мощностью 1,8 мВт, 10 крупных производственных предприятий, пять детсадов и пять школ, 24 ФАПа и амбулатории и сотни граждан.
Увеличиваем мощности подстанций там, где это необходимо. Например, в 2021 году планируем в 2,5 раза увеличить мощность ПС «Санниковская», от которой запитаны Санниковский сельсовет и растущие пригородные поселки — Фирсова Слобода и Бобровка.
Мы заинтересованы в появлении новых потребителей, для нас чем больше потребление — тем лучше. Однако мы видим и проблемы.
Льготное присоединение граждан стоит для них всего 550 рублей. Со своей стороны энергокомпания должна построить к точке присоединения линию протяженностью 200−300 метров. На одно техприсоединение мы порой тратим порядка 400 тыс. рублей.
При этом мы не можем найти около тысячи потребителей, чтобы подписать с ними акт о выполнении работ. Свои обязательства по техприсоединению они не выполнили. В целом на такое «ненужное» присоединение (и физических лиц, и предпринимателей) компания тратит до 100 млн рублей в год. Это очень серьезные деньги.
Факт
В 2020 году «Алтайэнерго» введено в эксплуатацию 214 км линий электропередачи и 19 МВА мощностей.
Время обсудить льготы
— Мы полагаем, что наступило время обсудить вопрос и с льготным присоединением предпринимателей с максимально заявленной мощностью до 150 кВт. Бизнесу такое подключение обходится в 14 тыс. рублей. Энергетикам в ряде случаев — в миллионы. И эти затраты оплачивают все потребители электроэнергии Алтайского края.
Законодательство на этот счет жесткое: мы обязаны обеспечить присоединение за шесть месяцев с дня заключения договора. Если не обеспечим, компанию оштрафуют минимум на 100 тыс. рублей.
Приведу характерный пример. По заявке предпринимателя-пасечника одного из районов из льготной категории мы построили линию протяженностью 21 километр, потратив миллионы рублей. При этом объем потребления электричества пасекой, условно говоря, одна лампочка. А жители этого района жалуются нам на низкое качество энергии.
Наши коллеги из Бурятии на уровне правительства региона приняли решение компенсировать 95% затрат предпринимателей из таких удаленных территорий на покупку автономных гибридных электроустановок. Рассчитываем, что и в Алтайском крае будет принято похожее решение.
Факт
В 2021 году на реализацию мероприятий по договорам техприсоединения заявителей льготных категорий (до 150 кВт) «Алтайэнерго» планирует направить 256 млн рублей.
На исполнение договоров техприсоединения более крупных потребителей (мощность свыше 150 кВт) планируется освоить 81,8 млн рублей.