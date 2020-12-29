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Дивидендные акции 2021 — первая оценка

Инвестиции в «дивидендные» акции всегда были, есть и, возможно, будут самой популярной и понятной темой для российских инвесторов. Благодаря росту финансовых результатов и/или увеличению доли прибыли, направляемой на дивиденды (Payout Ratio), у многих эмитентов, а также одновременному снижению банковских ставок на фоне мягкой монетарной политики ЦБ РФ, ряд акций сегодня предлагают инвесторам очень привлекательную (по сравнению с депозитами) доходность.

Наш анализ исторических данных говорит о том, что примерно в половине случаев дивидендный «гэп» — резкое движение цены акции сразу после даты закрытия реестра для выплаты дивидендов — российские акции в среднем закрывают в течение двух недель, что также можно использовать при формировании собственной инвестиционной стратегии.

Дивидендная доходность в сравнении с рядом индикаторов.
Дивидендная доходность в сравнении с рядом индикаторов.
Источники: Bloomberg, данные компании, расчеты Открытие Research

В данном обзоре мы предлагаем вниманию клиентов первую оценку самых интересных историй в дивидендном сезоне 2021 по результатам 2020 года.

Главными критериями при отборе бумаг были стабильность выплат, прозрачность и предсказуемость финансовых результатов и, разумеется, относительно высокий уровень доходности. Прогнозные цифры по размеру дивидендов основаны на опубликованных эмитентами промежуточных результатах по РСБУ/МСФО за текущий год, прогнозах менеджмента, уставных нормативах, исторической статистике, рекомендациях советов директоров и решениях общих собраний акционеров. По мере выхода более свежих финансовых отчетов и получения другой существенной информации размеры ожидаемых дивидендов могут корректироваться как в одну, так и в другую сторону.

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