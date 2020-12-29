Инвестиции в «дивидендные» акции всегда были, есть и, возможно, будут самой популярной и понятной темой для российских инвесторов. Благодаря росту финансовых результатов и/или увеличению доли прибыли, направляемой на дивиденды (Payout Ratio), у многих эмитентов, а также одновременному снижению банковских ставок на фоне мягкой монетарной политики ЦБ РФ, ряд акций сегодня предлагают инвесторам очень привлекательную (по сравнению с депозитами) доходность.

Наш анализ исторических данных говорит о том, что примерно в половине случаев дивидендный «гэп» — резкое движение цены акции сразу после даты закрытия реестра для выплаты дивидендов — российские акции в среднем закрывают в течение двух недель, что также можно использовать при формировании собственной инвестиционной стратегии.