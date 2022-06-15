Для держателей карты «Мир» найден новый способ оплаты со смартфона

С 25 октября держатели карты «Мир» смогут расплачиваться за покупки через QR-код со смартфона, пишут «Известия».

О том, что банкам будет доступен новый способ проведения платежей, сказано в бюллетене национальной платежной системы.

В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

«QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты „Мир“ формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — пояснили в национальной платежной системе.

В банке «Открытие» уточнили, что генерировать QR-коды можно будет в мобильном приложении банка и в Mir Pay.