Для детей выбирают лучшее

Мы продолжаем рассказывать о предпринимателях-клиентах Алтайского фонда микрозаймов. Столкнувшись с непростыми условиями пандемии, они, тем не менее, довели до конца задуманное и реализовали свои проекты.

«Мишутка» и его младший брат

В марте журналисты краевых СМИ побывали с экскурсией в детском саду «Мишутка». Индивидуальный предприниматель Татьяна Войтенко рассказывала о своем социальном бизнесе, в планах было открытие еще одного детского сада.

Под помещение была присмотрена большая квартира на первом этаже на улице Попова, 132 квартала «Марс» Барнаула. Огороженная территория, детский игровой комплекс во дворе, новый свежий дом — подкупало все.

Был получен заем в Алтайском фонде микрозаймов, добавлены собственные средства. И уже в конце апреля в новом помещении началось переоборудование: обустройство кухни, детского санузла с раковиной и ножной ванной под рост малышей, была закуплена и смонтирована детская мебель, в том числе кроватки.

Кстати, с красивой и яркой мебелью для малышей Татьяне помогает муж Сергей. Многое сам делает своими руками, и название детскому саду выбрал тоже он. Кстати, есть у садика и свой сайт mishutka22.ru, и профиль @mishutka 22 _sad.

Здесь множество отзывов родителей, чьим детям повезло ходить в детский сад «Мишутка». Вот лишь один из них.

Будущее создает воспитатель

Учредители детского сада любят детей. Поэтому отбор на место воспитателя, няни, повара (еда здесь не завозная, а готовится на месте) самый строгий. Однако те люди, которые попадают в «Мишутку», не случайны в профессии.

И предприниматели их ценят. В новый детсад на Попова, 132 полностью перешла команда, которая работала на Антона Петрова. За командой перешли и детки. Вернее, их родители не мыслили, чтобы отдать детей в другое место и доверить другим людям.

К примеру, воспитатель Елена Михайловна Зулина 30 лет в профессии и четыре года в «Мишутке». Сейчас она работает с самой младшей группой, в которой детки от одного года до двух лет.

У Елены Михайловны — море энергии, звонкий голос, заводной характер и голова — кладезь детских игр. Малышня в количестве девяти человек, младшей из которых год и месяц, улыбается, слушается и то ездит на «бибиках», то танцует танец мишки косолапого.

Спасибо , что так работаете

В новом «Мишутке» Татьяна Войтенко планировала открыть только ясельные группы, как это было заведено ранее. Однако после первых рекламных объявлений стали звонить родители, узнавать условия и просить взять ребятишек старшего возраста.

Так в новом «Мишутке» на Попова, 132 появилась группа дошкольников. Пока в ней всего шестеро ребят, но это только начало.

— Честно говоря, мы сами удивлены, — говорит Татьяна Войтенко, — Но у людей складываются разные обстоятельства: кто-то переехал, кто-то не хочет вести подросшего ребенка в муниципальный детский сад. Что ж, если есть такой спрос, мы будем формировать соответствующее предложение.

Пока детсад «Мишутка» оказывает услуги только по уходу и присмотру за детьми, они не требуют лицензирования. Сейчас предприниматель формирует пакет документов на получение лицензии на образовательные услуги, и здесь появятся психолог, логопед, подготовка к школе.

Татьяна Войтенко. Пресс-служба АФМ

— Вы знаете, что у нас есть возможность удаленного видеонаблюдения, — подытоживает Татьяна Войтенко, — так вот когда родители-бабушки смотрят на своего малыша и говорят «спасибо большое, что вы так работаете» — ради этих слов хочется свернуть горы. Поэтому у нас все хорошо и будет еще лучше.

Что такое Алтайский фонд микрозаймов

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов» — государственная организация, созданная правительством Алтайского края для поддержки предпринимательства. Займы АФМ — льготные и выдаются на развитие бизнеса.

В этом году в фонде появился новый кредитный продукт «Антикризисные займы». Ставка по этим займам составляет 1−2% годовых в зависимости от вида ОКВЭД. Для предпринимателей, чей бизнес зарегистрирован, работает в моногородах Алтайского края и является приоритетным, действует ставка 2,125% годовых. Предприниматели, которые не попадают ни в одну из этих категорий, могут получить займы под проценты от 2,75 до 4,25 годовых.

Займы выдаются на срок от 12 до 24 месяцев. Максимальная сумма займа 5 млн рублей. Кредитный калькулятор есть на afmz.ru.