Для люкс-самоизоляции россиянину нужно 80 тысяч рублей в месяц

Согласно результатам опроса сервиса по трудоустройству Superjob, среднестатистическому россиянину для комфортной и счастливой жизни достаточно 155 тыс. рублей в месяц, а в период самоизоляции — 80 тыс., пишут «Известия».

Россиянам задавали два вопроса: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» и «На ваш взгляд, сколько денег в месяц вам нужно, чтобы обеспечить себе комфортное пребывание на карантине?».

Счастье и карантин

Выяснилось, что в этом году для счастливой жизни россиянам достаточно 155 тыс. рублей — это минимальная сумма за последние пять лет. Например, в 2017 году доход мечты составлял 184 тыс. рублей.

По данным опроса, женщинам для счастья необходимо 140 тыс. рублей, а на месяц карантина — 70 тыс. рублей. Мужчинам нужно 170 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно, пишет polit.ru.

У молодых респондентов оказались более скромные финансовые ожидания, чем у лиц среднего возраста. Людям в возрасте до 24 лет для счастья в среднем нужно 120 тыс. рублей, на месяц самоизоляции — вдвое меньше. Те, кто старше 45 лет, хотели бы иметь доход в размере 176 тыс. рублей, а в период самоизоляции — 92 тысячи.

Опрос проведен среди 2,5 тыс. респондентов из 437 населенных пунктов.