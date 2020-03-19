Для товаров первой необходимости российские власти откроют «зеленый коридор»

В России из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции будут временно отменены ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные, заявил 19 марта на заседании кабинета министров председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенных. Мы вводим „зеленый коридор“ для импортеров и крупных торговых сетей на ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», — цитирует РИА Новости премьера.

Накануне стало известно, что Минпромторг РФ договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.

«Я еще раз хочу всем сказать: нет проблем с товарами. Распределительные центры и склады сетей, и крупных, и средних, забиты под завязку», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Впрочем, он не исключил, что возможны незначительные повышения цен на импортные товары, пишет «Росбалт».

Однако замминистра заверил, что ажиотаж в российских продуктовых магазинах слабеет.

В то же время Минпромторг создал «полевую группу», которая производит мониторинг ситуации в магазинах. Со своей стороны, ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не наблюдают существенных колебаний цен на продукты; возможные запросы от поставщиков о повышении закупочных цен будут внимательно изучаться на предмет обоснованности.

Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала получать жалобы граждан на удорожание социально значимых продуктов, в частности, круп, сахара и муки.