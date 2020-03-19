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Экономика

Для товаров первой необходимости российские власти откроют «зеленый коридор»

В России из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции будут временно отменены ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные, заявил 19 марта на заседании кабинета министров председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
kremlin.ru

«С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенных. Мы вводим „зеленый коридор“ для импортеров и крупных торговых сетей на ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», — цитирует РИА Новости премьера.

Накануне стало известно, что Минпромторг РФ договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.

«Я еще раз хочу всем сказать: нет проблем с товарами. Распределительные центры и склады сетей, и крупных, и средних, забиты под завязку», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Впрочем, он не исключил, что возможны незначительные повышения цен на импортные товары, пишет «Росбалт».

Однако замминистра заверил, что ажиотаж в российских продуктовых магазинах слабеет.

В то же время Минпромторг создал «полевую группу», которая производит мониторинг ситуации в магазинах. Со своей стороны, ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не наблюдают существенных колебаний цен на продукты; возможные запросы от поставщиков о повышении закупочных цен будут внимательно изучаться на предмет обоснованности.

Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала получать жалобы граждан на удорожание социально значимых продуктов, в частности, круп, сахара и муки.

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