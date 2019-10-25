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Экономика

Для военных и силовиков создадут отдельное бюро кредитных историй

Промсвязьбанк (ПСБ) создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), чтобы избежать утечек персональных данных, сообщают «Известия».

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

По словам руководителя департамента стратегии и проектов развития кредитной организации Бориса Ярышевского, в трех крупнейших бюро, с которыми сотрудничает большинство банков, есть американские акционеры. Новая структура будет полностью принадлежать только российским собственникам.

Причем в самом ПСБ на вопрос, будет ли организация создавать новое БКИ и на каком этапе находится работа на проектом, не ответили. Сказали лишь, что «ПСБ рассматривает различные проекты, которые могут дополнить экосистему сервисов для повышения финансовой безопасности и комфорта в обслуживании», пишет znak.com.

Стоимость бюро

По оценке директора по работе с клиентами «БКС Премьер» Николая Соколова, создание обычного БКИ обходится примерно в 500 млн рублей, но для обеспечения полноценного функционала, требуемого рынком, необходимо от 1 млрд рублей. Дополнительная защита данных в эту стоимость не входит.

Потребность

Из 30 банков, в которые издание направило вопрос, существует ли потребность создания специального БКИ для военных и силовиков, официально ответил только Московский кредитный банк. В нем сказали, что такой потребности не видят.

Директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса МКБ Рустам Идрисов пояснил, что банки направляют запросы в БКИ только при наличии согласия гражданина. На его взгляд также можно решить вопрос дополнительной защитой данных, включая ограничение доступа, на базе уже действующих БКИ.

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