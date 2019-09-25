14 и 15 ноября пройдут два новых инструментальных тренинга по управлению продажами и технологиям продаж, для руководителей и специалистов по продажам.

Бывают «мотивационные» спикеры, нацеленные на эмоциональную накачку участников. После такого тренинга вы ощущаете себя примерно так, как будто сходили на хороший спектакль. А бывают и другие тренинги, «инструментальные», целью которых является передать реальные технологии, которые можно применять на практике.

14 и 15 ноября в Новосибирске состоятся новые, именно инструментальные тренинги известного бизнес-тренера Дмитрия Норки (Москва)(16+):

14 ноября — по управлению отделом продаж ( для руководителей) «Новый босс продаж. Экспертный подход , вызывающий доверие».

15 ноября — по продажам ( для менеджеров и руководителей) «Экспертные продажи».

Кстати, к инструментам эмоции идут бонусом!

Изменяются методы покупок и требования к продавцам. Сегодня уже недостаточно работать больше, чтобы получить больший результат. В современном мире продаж с его глобализацией, новыми технологиями и финансовым кризисом, чтобы иметь больше или хотя бы столько же, необходимо работать не столько больше, сколько умнее.

Работать умнее — это значит использовать новые системы продаж, адаптированные к современным условиям. Именно те системы, которые позволяют создавать конкурентное преимущество на рынке и резко выделяться среди других компаний, продающих аналогичный продукт и оказывающих аналогичные услуги.

Дмитрий Норка — инструментальные тренинги. Источник: business-trener.ru

Дмитрий Норка раскроет участникам в Новосибирске новые, работоспособные и прогрессивные системы и методологии, которые позволят руководителям оперативно перестроить работу своих отделов и подразделений, а менеджерам — освоить новый экспертный подход в продажах. Нужная информация в нужное время — это 80% успеха!

Программы 2 дней, стоимость участия тут.

А для тех , кто оперативно принимает решение по участию , действуют самые выгодные цены при оплате до 14.10.2019.

Присоединяйтесь!

Не упустите шанс прокачаться и подзарядиться!

Подать заявку на участие можно любым удобным способом:

Зайдите на страницу тренинга: business-trener.ru

Позвоните нам: ( 383) 240−80−25 , 263−15−11

Напишите нам: info@business-trener.ru

Организатор: Тренинговая компания SOVA

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