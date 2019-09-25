Бывают «мотивационные» спикеры, нацеленные на эмоциональную накачку участников. После такого тренинга вы ощущаете себя примерно так, как будто сходили на хороший спектакль. А бывают и другие тренинги, «инструментальные», целью которых является передать реальные технологии, которые можно применять на практике.
14 и 15 ноября в Новосибирске состоятся новые, именно инструментальные тренинги известного бизнес-тренера Дмитрия Норки (Москва)(16+):
- 14 ноября — по управлению отделом продаж (для руководителей) «Новый босс продаж. Экспертный подход, вызывающий доверие».
- 15 ноября — по продажам (для менеджеров и руководителей) «Экспертные продажи».
Кстати, к инструментам эмоции идут бонусом!
Изменяются методы покупок и требования к продавцам. Сегодня уже недостаточно работать больше, чтобы получить больший результат. В современном мире продаж с его глобализацией, новыми технологиями и финансовым кризисом, чтобы иметь больше или хотя бы столько же, необходимо работать не столько больше, сколько умнее.
Работать умнее — это значит использовать новые системы продаж, адаптированные к современным условиям. Именно те системы, которые позволяют создавать конкурентное преимущество на рынке и резко выделяться среди других компаний, продающих аналогичный продукт и оказывающих аналогичные услуги.
Дмитрий Норка раскроет участникам в Новосибирске новые, работоспособные и прогрессивные системы и методологии, которые позволят руководителям оперативно перестроить работу своих отделов и подразделений, а менеджерам — освоить новый экспертный подход в продажах. Нужная информация в нужное время — это 80% успеха!
Программы 2 дней, стоимость участия тут.
- А для тех, кто оперативно принимает решение по участию, действуют самые выгодные цены при оплате до 14.10.2019.
Присоединяйтесь!
Не упустите шанс прокачаться и подзарядиться!
Подать заявку на участие можно любым удобным способом:
- Зайдите на страницу тренинга: business-trener.ru
- Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11
- Напишите нам: info@business-trener.ru
Организатор: Тренинговая компания SOVA
Информационные партнеры: altapress.ru, Dk.ru.