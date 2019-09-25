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Экономика
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Дмитрий Норка — скоро в Новосибирске. Не пропустите!

14 и 15 ноября пройдут два новых инструментальных тренинга по управлению продажами и технологиям продаж, для руководителей и специалистов по продажам.

Дмитрий Норка – инструментальные тренинги.
Дмитрий Норка – инструментальные тренинги.
Источник: business-trener.ru

Бывают «мотивационные» спикеры, нацеленные на эмоциональную накачку участников. После такого тренинга вы ощущаете себя примерно так, как будто сходили на хороший спектакль. А бывают и другие тренинги, «инструментальные», целью которых является передать реальные технологии, которые можно применять на практике.

14 и 15 ноября в Новосибирске состоятся новые, именно инструментальные тренинги известного бизнес-тренера Дмитрия Норки (Москва)(16+):

Кстати, к инструментам эмоции идут бонусом!

Изменяются методы покупок и требования к продавцам. Сегодня уже недостаточно работать больше, чтобы получить больший результат. В современном мире продаж с его глобализацией, новыми технологиями и финансовым кризисом, чтобы иметь больше или хотя бы столько же, необходимо работать не столько больше, сколько умнее.

Работать умнее — это значит использовать новые системы продаж, адаптированные к современным условиям. Именно те системы, которые позволяют создавать конкурентное преимущество на рынке и резко выделяться среди других компаний, продающих аналогичный продукт и оказывающих аналогичные услуги.

Дмитрий Норка – инструментальные тренинги.
Дмитрий Норка — инструментальные тренинги.
Источник: business-trener.ru

Дмитрий Норка раскроет участникам в Новосибирске новые, работоспособные и прогрессивные системы и методологии, которые позволят руководителям оперативно перестроить работу своих отделов и подразделений, а менеджерам — освоить новый экспертный подход в продажах. Нужная информация в нужное время — это 80% успеха!

Программы 2 дней, стоимость участия тут.

  • А для тех, кто оперативно принимает решение по участию, действуют самые выгодные цены при оплате до 14.10.2019.

Присоединяйтесь!

Не упустите шанс прокачаться и подзарядиться!

Подать заявку на участие можно любым удобным способом:

Организатор: Тренинговая компания SOVA

Информационные партнеры: altapress.ru, Dk.ru.

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