Дмитрий Тюнин: «Мы в Алтайском крае не только работаем, но и живем»

«Это логично, когда банк и клиент соответствуют друг другу по масштабу, это позволяет выстроить равноправные и доверительные отношения», — говорит председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин. В самом деле, малый и средний бизнес — основные клиенты этого небольшого регионального банк. Вместе с ним он растет и совершенствуется уже почти 30 лет. О том, над чем работали в банке в 2020 году, каких результатов достигли и как пандемия повлияла на бизнес, мы говорили с руководителем.

«Чем лучше клиенту — тем выгоднее банку»

— Дмитрий Александрович, прошлой весной многие прогнозировали экономический спад. И мы часто слышали, как останавливались некоторые предприятия. Если судить по вашим клиентам, по их расчетным счетам, — что произошло?

— Год для всех был тревожным, в марте-апреле действительно звучали апокалиптические предсказания. В период действия ограничений все почувствовали спад деловой активности. Но худшие прогнозы, к счастью, не подтвердились.

Заявки на реструктуризацию кредитов в Сибсоцбанк подавались, но их было очень немного — около двух десятков. Наплыва не было. Хотя, надо сказать, среди наших клиентов мало представителей наиболее пострадавших отраслей — общепита, сферы услуг, туристического бизнеса.

Естественно, мы всегда шли навстречу и предоставляли отсрочки. Причем не только в тех случаях, когда это было предусмотрено пакетом господдержки, но и индивидуально. Ведь банк, как любой кредитор, заинтересован в том, чтобы его должник чувствовал себя хорошо. И чем лучше — тем всем выгоднее.

— Как эта реструктуризация сказалась на бизнесе банка?

— Доля реструктуризированных кредитов в портфеле банка крайне незначительная. В 2020 году Банк России ввел послабления для коммерческих банков. Если бы послаблений не было, под эти ссуды пришлось бы сформировать дополнительные резервы на 8 млн рублей.

В целом Сибсоцбанк сохранил объем бизнеса на прежнем уровне. Рентабельность несколько снизилась, что связано с планомерным снижением Центральным Банком ключевой ставки и, как следствие, снижением процентных ставок по кредитам. Это естественный процесс для всех банков, не связанный с пандемией.

«Прибыль у банков — понятие философское»

— У многих российских банков, даже крупных, в прошлом году сократился такой показатель, как прибыль. Как в этом смысле чувствовал себя банк?

— Прибыль Сибсоцбанка в 2020 году возросла в 2,5 раза — с 13 млн рублей в 2019 году до 30 млн рублей в 2020-м. Но чистая прибыль у банков — это, можно сказать, понятие философское. Она зависит не только от текущей деятельности, но и от состояния активов. Качество наших активов не ухудшалось, не потребовалось создавать дополнительные резервы. Соответственно, увеличилась и прибыль.

«Мы в Алтайском крае не только работаем , но и живем». «СИБСОЦБАНК» ООО

— Какую роль в результатах работы банка сыграли успехи аграрного сектора в 2020 году?

— Исключительно позитивную. Хотя в отдельных районах края была чрезвычайная ситуация, общий результат аграрного сектора оказался положительным. В этом смысле повезло всем жителям Алтайского края. Будучи аграрной территорией, он меньше, чем промышленные регионы, почувствовал удар пандемии.

В Сибсоцбанке доля клиентов-аграриев достаточно высокая: 50% кредитов получил АПК. Поэтому и мы тоже чувствовали себя достаточно уверенно.

Сейчас мы видим, что нормализовалась ситуация в экономике в целом и даже в туристическом бизнесе, который, казалось бы, изначально подвергся очень сильному стрессу. В условиях пандемии значительно вырос внутренний туризм.

— Рейтинговое агентство «Эксперт РА» указало, в частности, на то, что Сибсоцбанк специализируется на выдаче банковских гарантий. Почему вы выбрали это направление?

— Портфель гарантий в банке достаточно большой несмотря на то, что рынок очень конкурентный. В Сибсоцбанке это направление развилось естественным, эволюционным путем. Вырос рынок государственных контрактов, а банковские гарантии — вспомогательный инструмент, обеспечивающий исполнение госзаказа. Потребность у наших клиентов увеличилась — и мы смогли обеспечить им оперативное принятие решений и гибкость.

«Компенсируем качеством сервиса»

— Эксперты портала «Банковское обозрение» утверждают, что малые и средние предприниматели России никогда не были так активны, как в 2020 году — произошло удвоение заявок на кредиты. Как это, на ваш взгляд, можно объяснить?

— Я вижу два объяснения данному феномену. Во-первых, оказание господдержки. За кредитами, скажем, по постановлению правительства № 696, предназначенными заемщикам из пострадавших отраслей на зарплату, не обратился только ленивый. Все захотели их получить — и получили.

Во-вторых, в 2020 году стартовало проектное финансирование жилищного строительства с эскроу-счетами. Это тоже значительно сказалась на объемах кредитования в целом по банковской системе.

— Сибсоцбанк тоже участвует в проектном финансировании?

— Региональные банки от этой программы отрезаны — для участия в ней надо иметь капитал не менее 20 млрд рублей. Разумеется, Сибсоцбанк по-прежнему кредитует строителей, но это классическое кредитование на оборотные средства.

Для региональных банков установлены и другие ограничения, например, их не допустили к льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей. Для банка, работающего в аграрном крае и активно кредитующего заемщиков из АПК, это чувствительно. Мы, к сожалению, не можем предложить им кредиты под 2−3%.

Стараемся компенсировать отсутствие допуска к каким-то программам увеличением уровня сервиса. Мы готовы неформально подходить к оценке клиентов, можем пойти на такие уступки, на которые федеральные банки в силу технологии своей работы пойти не могут. Считаем это своим преимуществом.

«Мы в Алтайском крае не только работаем , но и живем». «СИБСОЦБАНК» ООО

«Выполняем общественно полезную роль»

— Вы говорите, в сущности, об индивидуальном подходе. А ведь даже те банки, у которых решение о кредитах принимают роботы, тоже утверждают, что практикуют индивидуальный подход.

— Философия Сибсоцбанка в том, что мы не только здесь работаем — мы здесь и живем. И работать собираемся еще долго, поэтому выстраиваем долгосрочные отношения. Срубить копеечку по-быстрому всегда можно. Но это не способствует долгосрочным отношениям.

Мы достаточно глубоко вникаем в бизнес клиента, стараемся показать ему слабые места и предлагаем, как исправить ситуацию. Если клиент заинтересован в долгосрочном развитии своего бизнеса, он с интересом к нам прислушивается и следует нашим советам.

Приведу такой пример. Есть клиенты, у которых внешне все хорошо, платежеспособность просматривается. Но, анализируя его финансовые документы, наш сотрудник видит признаки налоговой оптимизации. Для бизнеса нашего клиента это означает высокий риск получить претензии налоговой службы.

Достаточно часто нам удается убедить таких клиентов изменить подходы и правильно платить налоги. Потому что его проблемы с налогами могут стать нашими проблемами как кредитора. В этом смысле мы выполняем и общественно полезную роль.

— Регулятор не требует от региональных банков стандартизировать подходы, внедрять роботов, искусственный интеллект?

— Есть общая рыночная тенденция на цифровизацию, и Сибсоцбанк, естественно, в стороне не остается. Но никакого давления со стороны регулятора в этом смысле нет. Есть лишь ряд проектов, инициированных регулятором, например система быстрых платежей или биометрическая идентификация, в которых мы обязаны участвовать.

Цифровизация — достаточно затратная история. И региональному банку трудно тягаться с крупными. С другой стороны, регулятор сам предлагает некоторые решения бесплатно, в том числе для региональных банков, которые делают уровень конкуренции приемлемым.

В любом случае Сибсоцбанк обеспечивает необходимый минимум дистанционных сервисов. Пандемия заставила ускорить их развитие. В 2020 году наши клиенты-физлица уже в полном объеме получают все услуги без визита в офис.

Дмитрий Тюнин. «СИБСОЦБАНК» ООО

«Это действенный инструмент»

— Известно, что Сибсоцбанк является оператором Фонда развития Алтайского края — относительно новой для региона структуры, которая сосредоточена на развитии производства. Какова роль банка?

— Заявки, которые подают предприятия на получение финансирования из Фонда развития края, необходимо оценить с точки зрения кредитоспособности заемщика, качества залогов, которые он предлагает. И этой работой мы занимаемся.

Значимых доходов банку она не приносит, но мы считаем ее чрезвычайно важной. Тем более что наш собственник — правительство Алтайского края — поставил нам задачу поддерживать экономику региона всеми доступными способами.

— Как вы, будучи представителем банковского сообщества, оцениваете результаты работы этого института развития?

— Очень позитивно. Это действенный инструмент. Изначально ставка по займу была 5% годовых, сегодня есть программы со ставкой 1%. Средства фонда востребованы, недостатка в заявках нет.

Благодаря льготным кредитам реализовано несколько десятков новых производственных проектов, созданы новые рабочие места. Более того, фонд развивается.

Если изначально он создавался на деньги Алтайского края, то сейчас пополняется и из федерального бюджета. Его капитализация достигла почти 1 млрд рублей. Это уже значимый инструмент поддержки экономики со стороны правительства края.

— При оценке заемщика вы подходите как настоящий строгий банк?

— Подход может быть более гибким — у фонда нет такой обязанности по формированию резервов, какая есть у банков. Но тем не менее, проводя кредитную экспертизу, мы исходим из того, что средства фонда должны быть возвращены.

«Собственник ставит амбициозные задачи»

— Мы еще со школы знакомы с таким понятием, как экономия на масштабах — то есть в крупной организации продукты и услуги дешевле. Сибсоцбанк не маленький банк, но меньше многих федеральных. Означает ли это, что его услуги дороже?

— Нет. Это означает, что у нас ниже рентабельность, хотя показатели очень неплохие. Да, Сибсоцбанк менее прибыльный, чем гиганты рынка. Но на стоимости услуг это не сказывается.

Наоборот, по каким-то услугам в нашем банке стоимость ниже, чем в федеральных банках, — мы же обязаны быть конкурентоспособными. Мы исходим из того, что нашим клиентам неинтересно знать о наших сложностях, им интересно получить конкурентоспособную услугу по качеству и по цене. И мы такие услуги предоставляем.

— Полагаю, ваш собственник не ставит вам задачу зарабатывать большую прибыль?

— Задачи по прибыли и отчислениям дивидендов в бюджет перед нами ставят всегда амбициозные. Естественно, с учетом наших реальных возможностей. Но всегда с хорошим темпом роста.

Справка

Сибсоцбанк зарегистрирован в Барнауле в 1992 году. Уставный капитал 1,3 млрд рублей. Владельцем 99,99% является Министерство экономического развития Алтайского края.

Банк специализируется на кредитовании малого и среднего предпринимательства, расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и индивидуальных предпринимателей, операциях с ценными бумагами, а также на выдаче банковских гарантий. В составе банковской группы также находится Краевая лизинговая компания.

Банк ежегодно выплачивает дивиденды и по результатам 2020 года планирует направить около 50% чистой прибыли на их выплату.