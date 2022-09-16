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Экономика

До 7,5% годовых упала ключевая ставка Центробанка

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 8% до 7,50% годовых 16 сентября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

Центробанк объяснил, что на такое решение повлияли низкие темпы прироста потребительских цен. Они связаны как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом.

В ведомстве отмечают сложные внешние условия для российской экономики, которые ограничивают экономическую деятельность. Также на повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0−13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0−7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — сообщают в пресс-релизе.

При всем этом в пресс-службе уточняют, что динамика деловой активности сложилась лучше, чем предполагали в июле.

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