До уровня 2014 года упала активность зарубежных инвесторов в России

В 2020 году зарубежные инвесторы поучаствовали в 141 российском проекте, пишет РБК со ссылкой на подсчеты аудиторско-консалтинговой компании EY из исследования инвестиционной привлекательности стран Европы.

В год пандемии коронавируса этот показатель упал на четверть по сравнению с 2019 годом. Тогда был 191 проект с зарубежными инвестициями.

141 — это минимальный показатель за шесть лет, он приблизился к уровню 2014 года, когда иностранные инвестиции получили 125 проектов в России.

Примерно треть прямых иностранных инвестиций в 2020 году (31%) — вложения в уже существующие проекты, остальное — инвестиции в создание новых, пишет polit.ru.

По итогам 2020 года Россия заняла 11 место среди стран, привлекательных для инвестиций.

Россия опередила Италию, но уступила Португалии.

Помимо пандемии, сдерживающим фактором для иностранных инвестиций были геополитические риски, отмечается в исследовании.