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Экономика

Добыча нефти в России достигла десятилетнего минимума

В России в 2020 году добыча нефти и конденсата сократилась на 11 процентов. Это минимум последних десяти лет, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

Издание объясняет такие показатели тем, что Россия приняла участие в ограничениях добычи ОПЕК+.

По предварительным данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в России за год добыли 512,7 миллиона тонн нефти и конденсата. В 2010 году добыча нефти составила 512,3 миллиона тонн.

Это соответствует дневной добыче 10,27 миллиона тонн баррелей.

Как сообщает агентство, снижение последовало за 11-летним ростом.

Россия и Саудовская Аравия придерживаются показателя в 11 миллионов тонн баррелей в сутки.

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