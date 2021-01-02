Добыча нефти в России достигла десятилетнего минимума

В России в 2020 году добыча нефти и конденсата сократилась на 11 процентов. Это минимум последних десяти лет, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Издание объясняет такие показатели тем, что Россия приняла участие в ограничениях добычи ОПЕК+.

По предварительным данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в России за год добыли 512,7 миллиона тонн нефти и конденсата. В 2010 году добыча нефти составила 512,3 миллиона тонн.

Это соответствует дневной добыче 10,27 миллиона тонн баррелей.

Как сообщает агентство, снижение последовало за 11-летним ростом.

Россия и Саудовская Аравия придерживаются показателя в 11 миллионов тонн баррелей в сутки.