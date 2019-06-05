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Экономика

Доходы и расходы Алтайского края признали стабильными

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитные рейтинги Алтайского края, сообщает Минфин региона.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

«Алтайский край осуществляет взвешенный контроль за расходами, о чем свидетельствует динамика расходов, близкая к динамике доходов в течение последних трех лет, — сообщается в пресс-релизе агентства. — Мы ожидаем, что регион продолжит проводить такую политику в среднесрочной перспективе».

Кредитный рейтинг представляет собой независимое мнение агентства о финансовой устойчивости, способности и готовности региона полностью и своевременно выполнять свои обязательства.

Оценка кредитоспособности дается на основе регулярного анализа социально-экономического развития региона, долговой политики, организации бюджетного процесса, результатов проводимой бюджетной политики, инвестиционной привлекательности и других параметров.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Алтайского края в иностранной и национальной валюте повысились с уровня «BB+" до «ВВВ-". На текущий момент это максимальный показатель для субъектов Российской Федерации.

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