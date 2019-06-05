Доходы и расходы Алтайского края признали стабильными

«Алтайский край осуществляет взвешенный контроль за расходами, о чем свидетельствует динамика расходов, близкая к динамике доходов в течение последних трех лет, — сообщается в пресс-релизе агентства. — Мы ожидаем, что регион продолжит проводить такую политику в среднесрочной перспективе».
Кредитный рейтинг представляет собой независимое мнение агентства о финансовой устойчивости, способности и готовности региона полностью и своевременно выполнять свои обязательства.
Оценка кредитоспособности дается на основе регулярного анализа социально-экономического развития региона, долговой политики, организации бюджетного процесса, результатов проводимой бюджетной политики, инвестиционной привлекательности и других параметров.
Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Алтайского края в иностранной и национальной валюте повысились с уровня «BB+" до «ВВВ-". На текущий момент это максимальный показатель для субъектов Российской Федерации.