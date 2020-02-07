Доходы Мишустина раскрыли в крупной инвестиционной компании UFG

Герасименко ответила на все вопросы издания в большом письме, которое опубликовано полностью — как Мишустин пришел в UFG, чем занимался, где стал совладельцем, что курировал и почему ушел.

Что касается доходов, то, согласно ответам, премьер-министр и его семья от траста UFG за период с 2010 по 2015 год получили 33,55 млн долларов.

Как ключевой руководитель UFG Мишустин получил около 2,5 млн долларов в 2009 году, заявила Герасименко. Она отметила, что в следующем году он передал 100% своего траста супруге Владлене Мишустиной в связи с возвращением на государственную службу.

Проект Мишустина Сельскохозяйственный проект в Брянске «UFG Агро Партнеры», в который начали инвестировать в мае 2008 года. Там была заброшенная поросшая кустарником земля. За несколько лет на 38 тыс. га организовали высокотехнологическое агропроизводство пшеницы, ячменя, сои. Компания была одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. В проект вложено более 30 млн долларов инвестиций. Использованы передовые почвосберегающие технологии распашки земли и ротации урожая. В 2014 году бизнес продан одному из крупнейших российских агрохолдингов в России.

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Герасименко уточнила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил 11,55 млн долларов.

«Однако продолжался период кризиса, и единовременно продать в 2010 году все активы было невозможно. В связи с этим партнеры UFG договорились с Мишустиной, что у нее будут выкупать доли по мере того, как на них будут находиться покупатели, устраивающие партнеров UFG», — говорится в письме.

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в 2013 году, в связи с введением ограничений, касающихся супругов и несовершеннолетних детей госслужащих, доля была передана матери и сестре Михаила Мишустина.

По словам Герсименко, в 2013—2015 годах мать Мишустина получила 11,9 млн долларов, а сестра — 10,1 млн долларов.

Владел ли Мишустин долями , проданными в Deutsche Bank? Не владел. Deutsche Bank продали российскую управляющую компанию ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» в два этапа, сначала 40% в 2008 году. И к моменту прихода Мишустина в UFG соглашение о сделке уже достигнули. После продажи УК «ОФГ ИНВЕСТ» стала работать под брендом Deutsche UFG Capital Management (но еще три года оставалась под управлением UFG), а в 2011 году, после продажи остальных 60%, полностью перешла под управление Deutsche Bank. Спустя пять лет, в 2013 году, ее у Deutsche Bank выкупила группа компаний «Атон» и перевела под свой бренд.

«Таким образом, общая сумма доходов всех троих бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила 33,55 млн долларов, что по текущему курсу соответствует 2,15 млрд руб. В эту сумму не входят какие-либо иные доходы, которые в дальнейшем могли быть получены на конвертации из-за курсовых разниц, доходы от депозитов и возможных других инвестиций, не связанных с UFG о которых я не могу знать», — отметила Герасименко.

Она также рассказала, что последняя сделка по продаже закрыта в 2019 году, расчеты планируется завершить до конца текущего года.