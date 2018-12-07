Доходы России от экспорта нефти за год выросли на 40%

При этом из данных ведомства следует, что физический объем экспорта нефти за 10 месяцев этого года снизился на 0,1% и составил 213,471 млн тонн.
В то же время года на 70% увеличился экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и на 7% - природного. Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83%, достигнув $4,6 млрд. Экспорт природного газа за десять месяцев принес России на 31% больше денег, чем за аналогичный период в 2017 году — $40 млрд.
В целом экспорт всех российских товаров вырос на 28% — до $370 млрд, импорт — на 7%, до $198 млрд. Положительное сальдо торгового баланса России за 10 месяцев 2018 года составило $170,8 млрд. Это на 65,5% выше показателя за аналогичный период 2017 года.