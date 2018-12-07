Доходы России от экспорта нефти за год выросли на 40%

За январь-октябрь 2018 года Россия экспортировала нефти на $106,59 млрд. Это на 38,6% больше, чем за те же 10 месяцев предыдущего года, сообщает Федеральная таможенная служба России.

При этом из данных ведомства следует, что физический объем экспорта нефти за 10 месяцев этого года снизился на 0,1% и составил 213,471 млн тонн.

В то же время года на 70% увеличился экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и на 7% - природного. Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83%, достигнув $4,6 млрд. Экспорт природного газа за десять месяцев принес России на 31% больше денег, чем за аналогичный период в 2017 году — $40 млрд.

В целом экспорт всех российских товаров вырос на 28% — до $370 млрд, импорт — на 7%, до $198 млрд. Положительное сальдо торгового баланса России за 10 месяцев 2018 года составило $170,8 млрд. Это на 65,5% выше показателя за аналогичный период 2017 года.