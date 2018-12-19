Доходы россиян рухнули до уровня 2010 года

Падение уровня жизни в России вновь продолжает ускоряться, за ноябрь кошельки россиян похудели на 2,9% — величину, которую официальная статистика не фиксировала с начала 2017 года, сообщает finanz.ru со ссылкой Росстат. Речь идет о сокращении реальных располагаемых доходах.

Доходы за первые 10 месяцев после уточнения также оказались ниже, чем предполагалось. Рост в 0,6%, отмеченный ранее, пересчитали до скромных 0,2%, которые, тем временем, были полностью «съедены» новым падением в ноябре.

В результате показатель реальных располагаемых доходов — то есть сумма, которая остается на руках после инфляции и всех обязательных платежей — ушел в минус год к году (0,1%), продолжив длящийся уже пять лет тренд.

«В новейшей истории России столь длительного периода снижения доходов ещё не было, — отмечает директор аналитического департамента „Локо-инвест“ Кирилл Тремасов. -Сейчас они примерно на 2% ниже уровня 2011 года и на 10% ниже пиковых значений середины 2014-го».

«В свете повышения налогов и ускорения инфляции очень высока вероятность того, что и в следующем году доходы продолжат снижаться, причём падение может ускориться», — предупреждает он.

Инфляция, съедающая заработки и обесценивающая сбережения, к середине декабря ускорилась почти вдвое — до 4% на фоне скачка цен на продовольствие, опередившего инфляцию в 2−40 раз.