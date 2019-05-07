Доходность вкладов в крупнейших российских банках упала до годового минимума

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в 10 российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала 2019 года, свидетельствует статистика Центробанка.

В третьей декаде апреля ставка по депозитам снизилась до 7,493%, на 0,042 процентного пункта от уровня второй декады апреля. Меньше она была только в декабре 2018 года — 7,433%, пишет РБК.

За март объем рублевых вкладов физических лиц вырос на 0,3%, до 22,14 трлн рублей, одновременно рублевые депозиты нарастили и юридические лица: после двух месяцев снижения их объем начал расти, поднявшись за март на 1,8%, до 11,71 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Но ни те ни другие пока не дотягивают до исторических максимумов, достигнутых на 1 января 2019 года, — 22,35 трлн и 12,11 трлн рублей соответственно, пишет bfm.ru.

Банки приступили к снижению ставок по вкладам в конце марта вслед за Сбербанком.