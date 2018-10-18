Владимир Вагнер решил высаживать тыкву вместо французского винограда на Алтае

Весной 2019 года компания «Алтайская лоза», занимающаяся развитием плантаций винограда в Алтайском районе, намерена вывести часть полей из оборота. Об этом altapress.ru сообщил директор фирмы Владимир Вагнер. На месте французского винограда может появиться менее экзотическая культура — тыква.

Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года

Очистить от винограда Вагнер планирует половину нижнего поля. Сорта винограда, которые возделывали здесь, оказались полностью неприспособленными к сибирскому климату, признал винодел. Освободившуюся площадь он планирует засадить тыквой.

По словам Вагнера, она требуется кафедре бродильных производств АлтГТУ в том числе для экспериментов в области пивоварения. Сколько тыквы планируется выращивать на плантации в Алтайском районе, Вагнер не уточнил.

Что происходит с виноградником?

Владимир Вагнер утверждает: оставшиеся площади нижней плантации и все верхняя часть виноградника будут использоваться согласно программе кафедры бродительных производств, где он является заведующим. Выводить их из оборота пока не планируется.

В этом году студенты собрали здесь тонну винограда. В прошлом году урожай был скромнее — 200 кг. Весь объем в рамках научных экспериментов в области виноделия уже переработан. Из него получили четыре сорта вина.

О более далеких перспективах этого направления Владимир Вагнер уже не говорит.

Откуда слухи о новом инвесторе?

Между тем, недавно в СМИ появилась информация о том, что у французских виноградников может появиться новый инвестор. «Вести-Алтай» сообщили, что им может стать компания «Петроглиф», которая сейчас развивает производство воды на площадке бывшего «Алтайского винзавода».

По словам Владимира Вагнера, ему никакие предложения по этому поводу не поступали. Винодел полагает: слухи о новом инвесторе появляются с подачи администрации Алтайского района, которая пытается сподвигнуть «Петроглиф» заняться сельхозпроизводством на плантациях «Алтайской лозы».

Владимир Вагнер утверждает , что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года Олег Богданов

Но эти поля у винодела в долгосрочной аренде. Чтобы к нему не было вопросов, плату за текущий год он внес полностью.

При этом Вагнер уточнил, что готов вести переговоры с местной администрацией. К разговору о земле они вновь могут вернуться в конце этого года.