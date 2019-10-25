Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Доктор наук рассчитал размер «справедливой пенсии» для россиян

Справедливый размер пенсии в России — 36,7 тыс. рублей, а не 14,4 тыс. рублей, как сейчас — к такому выводу пришел секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов.

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
СС0

Политик заметил, что выплаты пожилым россиянам «действительно мизерные».

Он предложил подсчитать «справедливый размер» пенсии для РФ по показателю производительности труда. Для примера Обухов взял Францию: там средняя пенсия составляет 1381 евро (около 98 тыс. рублей). Затем политик сравнил производительность труда французов и россиян — 70,5 и 26,5 доллара в час соответственно, пишет ura.ru.

«Получается, у нас производительность труда — 37,5% от французской. А теперь посчитаем по этой пропорции „французский уровень“ пенсии для России — получится 36,7 тыс. рублей. Выходит, таким должен быть справедливый размер пенсии в РФ, а вовсе не 14,4 тысячи рублей, как сейчас», — объяснил Обухов в беседе со «Свободной прессой».

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов анонсировал рост пенсий по старости в 2020 году. По его словам, размер выплат достигнет 16,4 тыс. рублей. Увеличение связано с индексацией на 6,6%, которая произойдет с 1 января.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость