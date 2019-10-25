Доктор наук рассчитал размер «справедливой пенсии» для россиян

Справедливый размер пенсии в России — 36,7 тыс. рублей, а не 14,4 тыс. рублей, как сейчас — к такому выводу пришел секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов.

Политик заметил, что выплаты пожилым россиянам «действительно мизерные».

Он предложил подсчитать «справедливый размер» пенсии для РФ по показателю производительности труда. Для примера Обухов взял Францию: там средняя пенсия составляет 1381 евро (около 98 тыс. рублей). Затем политик сравнил производительность труда французов и россиян — 70,5 и 26,5 доллара в час соответственно, пишет ura.ru.

«Получается, у нас производительность труда — 37,5% от французской. А теперь посчитаем по этой пропорции „французский уровень“ пенсии для России — получится 36,7 тыс. рублей. Выходит, таким должен быть справедливый размер пенсии в РФ, а вовсе не 14,4 тысячи рублей, как сейчас», — объяснил Обухов в беседе со «Свободной прессой».

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов анонсировал рост пенсий по старости в 2020 году. По его словам, размер выплат достигнет 16,4 тыс. рублей. Увеличение связано с индексацией на 6,6%, которая произойдет с 1 января.